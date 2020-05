Kev Adams annonce l'arrivée d'un grand projet

Sur la scène, au cinéma ou à la télévision, Kev Adams enchaîne les projets depuis plusieurs années. L'humoriste qui multiplie les expériences dans différents domaines comme avec un restaurant de burgers à Paris, se lance désormais dans une nouvelle grande aventure : celle d'ouvrir son propre Comedy Club. A l'image du Jamel Comedy Club, Kev Adams a annoncé sur Instagram ce vendredi 29 mai, l'ouverture prochaine du Fridge Comedy dans la capitale. "Bientôt commence une nouvelle aventure. Un lieu unique et secret dans le cœur de Paris", est-il resté mystérieux sur son nouveau projet en dévoilant le logo de son lieu accroché à un mur.

"Un endroit pour les nouveaux talents"

Annoncée au départ pour la "mi-janvier", l'ouverture du Fridge Comedy a dû être repoussée à cause du coronavirus qui a provoqué la fermeture temporaire des salles de spectacles. Avec les dernières annonces du gouvernement, Kev Adams peut désormais se projeter. "Tickets bientôt disponible", laisse-t-il dans l'attente ses fans. Sur Europe 1 en décembre 2019, l'humoriste en avait dévoilé davantage sur son "Paris Secret Comedy Room" qui sera "dans le centre de Paris, côté Montorgueil" : "C’est un endroit pour les nouveaux talents. Ça va s’appeler le Fridge, comme un frigo en anglais puisque c’est construit comme un speak-easy à la manière de ces bars de l’époque. En gros, tu rentres dans un petit bar super cool, bar à cocktails et tout ça, et puis il y a un frigo et si tu rentres dans ce frigo, tu arrives dans un resto sublime sous une baie vitrée dans les rues piétonnes de Paris".

Par Marie Merlet