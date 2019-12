Kev Adams : ce célèbre acteur adulé par sa mère et à qui il doit son prénom

En novembre dernier, les téléspectateurs ont retrouvé Kev Adams sur TF1 dans "Mask Singer", nouvelle émission développée en Corée du Sud. Et c'est en tant que membre du jury que l'humoriste a participé au programme aux côtés d'Alessandra Sublet, Jarry et Anggun. Pendant six semaines, ces derniers ont tenté de découvrir les identités des 12 personnalités qui se cachaient derrière différents costumes. Ainsi, Sheila, Joyce Jonathan ou encore Karl Zéro ont été démasqués. Une première saison qui a été marquée par la victoire de Laurence Boccolini, la licorne de la compétition.

Le 23 décembre dernier, Kev Adams a confié dans une interview à Télé-Loisirs s'il était partant pour une deuxième édition en tant que juré. "On verra. J'ai besoin de 'm'autosurprendre'", a-t-il dit. Et de poursuivre : "Je n'aime pas la monotonie ni la redondance. Quand on m'a demandé de signer pour quatre saisons de la série 'Soda', j'ai arrêté. Je déteste savoir à l'avance où ma vie va se faire. Je n'aime pas prévoir. C'est très compliqué pour moi de revenir dans un endroit où je suis allé".

Un prénom qu'il juge "pourri"

À côté de ça, Kev Adams a sillonné les routes de France dans le cadre de sa tournée pour son spectacle "Sois 10 ans" qu'il clôture ce samedi par un dernier show diffusé en direct du Zénith Nantes Métropole sur TF1. L'occasion de fêter avec les téléspectateurs ses dix ans de carrière.

Dans une interview qu'il avait accordée au JDD, Kev Adams - de son vrai nom Kevin Smadja - avait expliqué pourquoi il a toujours trouvé son prénom "pourri". "À l'époque du film 'Bodyguard', ma mère kiffait Kevin Costner. Aujourd'hui, je relativise, mais quand j'étais petit, c'était 'relou'. Kevin, ça faisait faux Américain. Pas classe. Ce n'était pas la fin du monde, pourtant, je me suis monté un truc dans la tête", disait-il.

Par Non Stop People TV