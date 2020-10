Kev Adams : confinement, tournée mondiale annulée... Comment vit-il la crise du Covid-19 ?

Ce samedi 17 octobre, Kev Adams fait son retour sur TF1 dans la toute nouvelle saison de "Mask Singer". Aux côtés d'Alessandra Sublet, Anggun et Jarry, l'humoriste de 29 ans a mené l'enquête pour tenter de trouver l'identité des 13 personnalités qui se cachent sous les costumes de cette édition 2020. Le 21 septembre dernier, Non Stop People a eu l'occasion d'échanger avec Kev Adams lors d'une table ronde organisée dans le très glamour "Paradis Latin". Avec nos confrères, nous avons pu recueillir ses toutes première impressions sur la saison à venir.

"On s'est plus marré cette année, il y a plus de rythme. On s'amuse, on se fait plaisir. On est là pour être les complices des téléspectateurs. Les gens vont s'amuser cette année", a-t-il commencé. Et de poursuivre : "Il y a vraiment du talent cette saison. J'espère que cette émission sera une petite bulle d'air pour les téléspectateurs".

"On repousse les spectacles sans savoir où on va"

Dans la suite de cet échange, Kev Adams a été interrogé sur la crise sanitaire actuelle. L'un de nos confrères a voulu savoir comment il vit l'après confinement. "Mal", a-t-il répondu. "Le confinement, c'était déjà très dur pour quelqu'un comme moi qui est plutôt hyperactif. Je trouve que l'après confinement est difficile pour de nouveaux corps de métier dont je fais partie (...) La culture en générale qui a pris un grand coup et qui, pour l'instant, est mise de côté", a-t-il poursuivi.

Début 2020, Kev Adams devait partir sillonner le monde dans le cadre de sa tournée internationale. L'humoriste avait prévu de poser ses valises, entre autres, aux Etats-Unis et en Australie (voir ci-dessous). Mais avec le coronavirus, il a dû tout annuler. "Ça a été un préjudice gigantesque, et je ne parle pas que de moi. Quand je suis en tournée, j'emmène une dizaine de techniciens avec moi qui se sont retrouvés au chômage technique du jour au lendemain. Ça a été la dégringolade (...) On repousse les spectacles sans savoir où on va (...) Le manque de clarté fait que c'est très difficile pour les artistes de prévoir quoique ce soit", a-t-il dit. Une situation qui le "révolte", lui qui estime que la culture est "le seul moyen de s'évader de cette année noire". "Mais en même temps, ça fait réfléchir", a-t-il conclu.

