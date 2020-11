Kev Adams en deuil : sa douloureuse annonce sur Instagram

Sale temps pour Kev Adams. À 29 ans, le célèbre humoriste qui doit déjà gérer de nombreux coups dur liés à la crise sanitaire, vient de perdre son grand-père, comme il l’a annoncé ce dimanche 15 novembre 2020 sur Instagram. S’il est d’habitude toujours présent sur les réseaux sociaux pour partager sa bonne humeur et faire rire sa communauté, l’ex d’Iris Mittenaere avait cette fois le cœur lourd quand il a partagé ce fameux cliché où il apparaît aux côtés de son défunt grand-père.

"Mon Grand-Père Daddy Roger a rejoint les anges cette semaine. Il a été pour moi un exemple de gentillesse, de classe, de générosité, d’humour et d’amour. Tous ceux qui l’ont un jour croisé savent à quel point il était spécial. Un Homme Rare. Je t’aime Daddy. À bientôt. Paix à ton âme" a-t-il écrit en légende de la photo. Celui qui vient de fonder son propre Comedy Club a également publié une vidéo où "Daddy Roger" s’exprime face à la caméra, à la manière de son petit-fils pour faire rire les personnes présentes autour de lui. Son grand-père est en effet en train de dire qu’il aimerait être à la place de son illustre petit-fils pour pouvoir "serrer de la meuf". De quoi provoquer le fou rire de Kev Adams en quelques secondes.

Une vague de soutien pour Kev Adams

Une publication qui a immédiatement engendré une vague de soutien de la part de quelques personnalités célèbres comme Vitaa, David Guetta, Franck Gastambide ou encore Stan Wawrinka mais aussi et surtout de ses fidèles abonnés : "On a bien vu pendant toutes ces années à quel point il a été une force et un exemple pour toi vu comment tu en parlais, toutes mes condoléances, il veille sur toi de là-haut", "Je suis de tout cœur avec toi et ta famille courage à vous tous qu’il repose en paix et n’oublie jamais que dès à présent il veille sur toi de là-haut prenez soin de vous", ou "Qu’il repose en paix. Force à toi et toute la famille" figurent parmi les commentaires sous la triste publication.



Par E.S.