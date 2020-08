Kev Adams en vacances : ces personnalités qu'il a croisées à Cannes

Depuis ses débuts dans "On ne demande qu’à en rire", Kev Adams en a parcouru du chemin. Celui que les téléspectateurs ont découvert adolescent a désormais 29 ans et une carrière bien remplie entre humour et comédie. S’il se destine à être humoriste, Kev Adams connaît aussi un certain succès à la télé et au cinéma. D’ailleurs, M6 propose ce lundi 17 août "Les nouvelles aventures d’Aladin" dans lequel le jeune homme tient le rôle principal. Le film sorti en 2015 met en avant les aventures de Sam et son ami Khalid. Alors qu’ils sont déguisés en Pères Noël dans les grands magasins une veille de Noël, Sam décide de raconter l’histoire d’Aladin à sa façon à des enfants et il invente une nouvelle histoire. Le film est diffusé à partir de 21h05. Depuis le début de sa carrière, Kev Adams qui tient le rôle de Sam s’est lié d’amitié avec de nombreuses personnalités.

Un été bien entouré !

Et c’est avec certaines d’entre elles qu’il a passé une partie de son été, notamment dans le sud de la France du côté de Cannes. Kev Adams a partagé ces moments privilégiés avec ses abonnés via son compte Instagram. Une chose est sûre : il était bien entouré ! Les fans du jeune homme ont pu voir que l’humoriste a retrouvé le comédien Rayane Bensetti et Thibault Garcia, candidat de télé-réalité. Kev Adams a passé du temps avec les célèbres rappeurs et frères toulousains Bigflo et Oli. Et ce n’est pas tout. Il a profité de l’été pour voir son acolyte Franck Dubosc avec qui il a partagé l’affiche du film "Fiston". Mais aussi le tennisman suisse Stanislas Wawrinka, sans oublier l’animateur Cyril Hanouna grand fan de tennis qui avait lancé un défi au sportif ! L’acteur Samy Seghir découvert dans "Neuilly sa mère" était également présent. Visiblement, il s’est bien amusé et a profité de son été.

Par Non Stop People TV