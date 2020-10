Kev Adams inquiet pour l'avenir de son comedy club face au covid-19 ? Il se confie

Le 25 septembre dernier, Kev Adams a organisé une soirée d'ouverture de son nouveau comedy club parisien, "The Fridge". Situé rue Saint-Denis, dans le 2e arrondissement de Paris, ce lieu accueille les humoristes en herbe, mais aussi les talents confirmés à jouer leurs sketchs et tester leurs blagues sur scène. Un lieu qui ressemble aux "anciens clubs américains, avec murs en briques et néons", rapportait BFMTV. Pour cet évènement, Kev Adams a pu compter sur le soutien de plusieurs personnalités, de Gad Elmaleh à Camille Lellouche en passant par Elie Semoun ou encore Rayane Bensetti. Des retrouvailles qu'il avait partagées sur sa page Instagram.

"Je souhaite longue vie à ce lieu"

Quelques jours avant cette soirée d'ouverture, Kev Adams avait évoqué son comedy club. En effet, lors d'une table ronde organisée au "Paradis Latin" pour la saison de "Mask Singer", l'un de nos confrères avait voulu savoir si cette idée était née pendant le confinement. Ce à quoi l'humoriste a répondu : "Non pas du tout. C'est une idée qui est morte pendant le confinement, qui a beaucoup souffert pendant le confinement. On devait ouvrir ce club en mars qui a été évidemment fermé immédiatement. C'est une idée sur laquelle je travaille depuis plus de deux ans, qui du jour au lendemain a été mise en péril sans savoir si on allait vraiment pouvoir ouvrir un jour".

Et de poursuivre : "Il se trouve qu'on a réussi à ouvrir, il se trouve qu'on a la chance d'avoir une salle de spectacle qui fait moins de 100 places, donc on est dans une juridiction spéciale. Pour l'instant, c'est cool. Il y a des spectacles tous les soirs (...) Est-ce qu'il va tenir sur le temps ? Est-ce qu'économiquement ça va marcher ? Je n'en ai aucune idée pour l'instant. Ce que je sais, c'est que c'est un lieu d'expression artistique en tous genres et je crois que c'est très important en ce moment, que les artistes puissent s'exprimer (...) Je souhaite longue vie à ce lieu".

