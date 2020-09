Kev Adams ouvre "The Fridge", son nouveau comedy club

Une nouvelle comedy room ouvre dans les sous-sols de Paris. Après le "Jamel Comedy Club" (de Jamel Debbouze), le "Barbès Comedy Club" (de Shirley Souagnon) ou encore le "Fary" (de Madame Sarfati) c’est au tout de Kev Adams d’ouvrir "The Fridge". Situé rue Saint-Denis (2e arrondissement), le petit club invite les humoristes en herbe, mais aussi les talents confirmés à jouer leurs sketchs et tester sur leurs blagues devant un public de 70 personnes. Un lieu aux allures "anciens clubs américains, avec murs en briques et néons", rapporte BFMTV.

Pour la première de son club, l’acteur principal des "Nouvelles aventures d’Aladin" a pu compter sur le soutien de ses pairs à l’instar de son idole de jeunesse Gad Elmaleh heureux d’être "au contact de cette nouvelle génération, ça me donne beaucoup d’énergie". "Moi quand j'ai démarré l'humour, il n'y avait pas de club. Et le club, c'est mon école. Bizarrement, même avant que les comedy clubs existent, je travaillais morceau par morceau, et c'est ce que eux font, pour un jour avoir un show d'une heure", a-t-il expliqué à nos confrères.

Kev Adams bien entouré pour la première de son club

Au lendemain de la première du "Fridge" qui s’est tenu le 24 septembre 2020, le comédien a partagé sur Instagram des photos de cette grande soirée. Sur celles-ci, on le découvre en compagnie de Camille Lellouche, Rayane Bensetti, le duo Bigflo et Oli, mais aussi le passage sur scène de Roman Frayssinet, du youtubeur Norman Thavaud ou encore du magicien Eric Antoine. "Soirée extrêmement qualitative @fridgecomedy ! Et vous, vous venez quand ?", a-t-il écrit en légende de son post. L’invitation est lancée !

Par C.F.