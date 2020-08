Kev Adams : sa prestation sur France 2 divise les internautes

Il fait partie du paysage audiovisuel français depuis de nombreuses années maintenant. Kev Adams a participé à "On ne demande qu’à en rire" par exemple où il a été révélé. En parallèle, il développe une carrière d’acteur. Il a tenu le rôle principal de la série Soda et joué dans plusieurs films tels que "Tout là-haut", "L’espion qui m’a larguée" ou encore "Les nouvelles aventures d’Aladin". Alors qu’il a fêté ses dix ans de scène, Kev Adams a connu une certaine "discrimination" en raison notamment de ses cheveux à ses débuts. Mais cela ne l’a pas freiné et il connaît une carrière bien remplie. Il ajoute une nouvelle corde à son arc avec la présentation des 30 ans du Montreux Comedy Festival diffusée sur France 2 jeudi 13 août.

Les internautes ont fait part de leur déception

Alors qu’il officie en tant que maître de cérémonie, Kev Adams reçoit de nombreux artistes et des invités surprise. Parmi eux : Elie Semoun, Eric Antoine, Caroline Vigneaux, Les Bodin’s, Tom Villa, Elodie Poux, Michael Gregorio ou encore le tennisman Stanislas Wawrinka ! Et tout au long de la soirée au cours de la soirée qu'il présentait, Kev Adams n’a pas hésité à faire preuve d’humour. Mais les blagues de l’ancien compagnon d’iris Mittenaere n’ont pas convaincu tous les internautes. Certains ont fait part de leur déception sur Twitter : "Kev Adams quand il était petit tout le monde rigolait quand il disait qu’il voulait être humoriste et maintenant qu’il est humoriste plus personne rigole", "Je viens de passer 5 minutes sur France 2 à regarder le début du Montreux Festival avec Kev Adams… quel supplice", "Le supplice de Kev Adams sur France 2, c’est gênant en + de ne pas être drôle", "Faire les 30 ans du Montreux avec Kev Adams… Quel dommage !"…

Kev Adams quand il était petit tout le monde rigolait quand il disait qu’il voulait être humoriste et maintenant qu’il est humoriste plus personne rigole — (G)old (@vnctmrn) August 13, 2020

Je viens de passer 5 minutes sur France 2 a regarder le début du #montreux festival avec Kev Adams... Quel supplice. C’est tellement gênant. Loin de moi l’idée de m’acharner sur lui mais putain qu’est ce qu’il est pas drôle bordel... — Valentine B.Михновитч (@MickNovitch) August 13, 2020

Le supplice de Kev Adams sur France 2, c'est gênant en + de ne pas être drôle — Grew (@Nokonana4) August 13, 2020

J’ai regarder 5 secondes le gala de Kev Adams sur la 2, tête de ma mère c’est absolument pas drôle. — Sofiane (@_elmeknessi) August 13, 2020

