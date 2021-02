Kev Adams séparé d’Iris Mittenaere : il raconte son hilarant premier rendez-vous avec Miss Univers

C’est en 2017 que Kev Adams et Iris Mittenaere débutent leur histoire d’amour. Si cette romance est aujourd’hui terminée, Kev Adams se souvient encore de son premier rendez-vous amoureux avec Miss Univers 2016. Un date qu’il ne pourra jamais oublier. Et pour cause, Iris Mittenaere n’était pas venue seule. La jolie brune aujourd’hui en couple avec l’entrepreneur Diego El Glaoui était accompagnée de sa manageuse. Et cette dernière n’a pas hésité à donner du fil à retordre à Kev Adams. "Il fallait qu'elle lui donne l'autorisation pour absolument tout. N'importe quelle sortie, n'importe quelle apparition. Elle me dit - et c'est quand même le premier date le plus surprenant que j'ai fait de ma life - 'Ma manageuse sera là'. Donc j'essaye de faire connaissance avec cette fille, qui me plaît et m'intéresse fortement. Et au milieu il y a sa manageuse à l'époque. C'était un peu genre Whoopi Goldberg. Une meuf très présente quoi", se souvient l’humoriste dans son émission de radio, "Kev Adams et le Fridge Comedy Club", diffusée sur Fun Radio.

"Elle m'a fait un truc que j'ai trouvé vraiment extrêmement choquant"

Pour Kev Adams, ce rendez-vous amoureux ressemblait davantage à un "entretien d’embauche". La manageuse d’Iris Mittenaere n’avait pas hésité à le questionner sur son intentions envers l’ancienne reine de beauté. "À un moment, elle m'a quand même regardé et m'a dit en anglais : 'Tu veux quoi d'Iris ? Tu attends quoi toi, exactement ?’", se remémore-t-il. "Elle était assez difficile pendant les premières minutes, après elle s'est détendue. Elle m'a fait un truc que j'ai trouvé vraiment extrêmement choquant. Genre je faisais une vanne, Iris elle rigolait et elle, elle faisait : 'Bah, c'est pas drôle'. Et moi j'étais en mode 'Bah c'est pas pour toi que je la faisais, la blague'. Donc il faut préciser autre chose. C'est qu'elle est américaine, donc par respect il fallait qu'on parle qu'en anglais. Donc c'est un date en anglais", raconte encore l’acolyte de Gad Elmaleh.

Par Matilde A.