Kev Adams : son ex Iris Mittenaere lui donne un dernier avertissement avant son spectacle

TF1 a laissé carte blanche à Kev Adams pour son prime time du samedi 28 décembre. Ce soir-là, au Zénith de Nantes, l'humoriste donnait la dernière représentation de son spectacle anniversaire. Dix ans, ça se fête alors le programme a fait l'événement en réunissant 3,2 millions de téléspectateurs. Avant d'entrer en scène, Nikos Aliagas s'est immiscé dans les loges du comédien de "Soda", pour une dernière surprise. Au milieu de ses coiffeurs, le jeune homme a découvert une vidéo de soutien réunissant bon nombre de ses amis : Black M, Franck Dubosc, Marc Lavoine, Soprano, M. Pokora, Amel Bent, Dadju, Christophe Maé, Patrick Bruel... Iris Mittenaere, son ancienne petite-amie, a tenu à l'encourager: "Salut Kev ! Je sais que ce soir c'est une soirée exceptionnelle pour toi, alors je te souhaite bonne chance". Miss Univers avait également un avertissement pour son ex : "Et surtout ne balance pas trop !" a-t-elle conclu avec un sourire.

Pudique mais redevable

Kev Adams a incorporé son histoire d'amour d'un an avec l'ancienne reine de beauté dans son one-man show. En pleine écriture du spectacle, en mars dernier, il confiait déjà à TV Mag : "C’est comme quand je dis: 'Soi-disant je suis sorti avec Miss Univers'. On voit très bien que dans la salle, les gens me regardent du genre: 'OK, tu attaques le sujet cash'. […] Je n’ai jamais fait d’interview sur ma vie privée et je vais garder cette ligne de conduite toute ma vie! Par contre, dans mon spectacle, je touche à l’intime, je parle de mes frères, de ma mère et de ma relation avec Miss Univers. Encore une fois, je parle d’elle sur deux vannes en réalité, ensuite je parle plus des relations amoureuses en règle générale et de ce que j’ai appris grâce à celle-ci."

Par Elodie F.