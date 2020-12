Kev Adams très gêné : Son ancienne relation avec Joyce Jonathan révélée

Depuis plusieurs années, Joyce Jonathan est au coeur de nombreuses rumeurs sur sa vie privée. En 2016, bien avant de devenir maman d’une petite Ghjulia et de filer le parfait amour avec Thomas Hollande, la chanteuse a vu une rumeur sur un possible couple avec Kev Adams émerger sur la Toile. A l’époque, Kev Adams s’était confié à ce sujet : "J’ai effectivement essayé de faire en sorte qu’il se passe quelque chose entre Joyce et moi, je me suis pris ce qu’on appelle un bash". Mais ce jeudi 17 décembre, l’acteur a été contraint de dire toute la vérité sur cette histoire. Lors de la soirée "La grosse charriade" sur C8, Joyce Jonathan a tenu à passer un message via une vidéo à Kev Adams : "À l'époque où tu étais un poisson clown et moi une petite sirène, on se retrouvait dans des eaux souterraines. Voilà c'était ta manière de me draguer par textos et c'était toute une métaphore et c'était très drôle ! Personne ne sait à quel point tu es très romantique. Je voulais partager ça ce soir".

"Oui j'ai dragué cette fille par texto"

Présent sur le plateau, Kev Adams, très gêné, a dû s’expliquer face à Gad Elmaleh et Cyril Hanouna : "Je trouve que cette émission va beaucoup trop loin ! On rentre dans des doss très privés. Je remercie Joyce (...) Oui j'ai dragué cette fille par texto pendant un moment. À l'époque elle était une jeune fille, aujourd'hui elle est une femme. J'ai dragué cette fille avec beaucoup de respect pendant longtemps. Je faisais genre que c'était une sirène parce qu'elle chante, et moi un poisson clown. Ça a duré comme ça pas mal de temps. Mais il se trouve qu'il ne s'est rien passé pendant un moment et qu'on s'est retrouvés quelques années après... et que le poisson clown a pécho la petite sirène !". Ne souhaitant pas en dire davantage , Kev Adams a finalement expliqué que lui et Joyce Jonathan étaient aujourd’hui amis.

Par Alexia Felix