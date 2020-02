Kheiron : quel est son vrai nom ?

En plus d'animer chaque samedi "On n'est pas couché" sur France 2, Laurent Ruquier est aux commandes ce mardi soir d'un deuxième numéro de l'émission "Le Grand Oral". Au programme : 9 candidats âgés de 11 à 39 ans, issus d'horizons divers, d'outre-mer, des campagnes, des villes ou des banlieues, se confrontent à trois épreuves. Dans un entretien qu'il a accordé à puremedias.com, Laurent Ruquier s'est confié sur cette deuxième édition. "C'est une émission rare et c'est le genre de concours qu'on aime animer, car on découvre des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'être devant une caméra. C'est toujours agréable car cela change, surtout pour moi, qui reçois souvent des gens habitués des plateaux", a-t-il dit.

"Un as de l'improvisation"

Face aux candidats, la production a fait appel à plusieurs personnalités, tous membres du jury. Ainsi, les téléspectateurs s'apprêtent à retrouver les avocats Éric Dupont-Moretti et Bertrand Périer, l'actrice Isabelle Nanty et les humoristes Caroline Vigneaux et Kheiron. Pour ce second numéro de l'émission "Le Grand Oral", le jury "a été resserré et renouvelé", comme l'ont indiqué nos confrères de puremedias.com. S'agit-il d'une volonté de Laurent Ruquier ? "Non, j'ai suivi la volonté de la maison de production", a-t-il répondu, qualifiant au passage Kheiron d'"as de l'improvisation". Né en 1982 à Téhéran, en Iran, Kheiron - de son vrai nom Seyed Manouchehr "Nouchi" D. Tabib - s'est fait connaître en 2006 en rejoignant le Jamel Comedy Club. En plus d'avoir assuré plusieurs spectacles sur scène, il s'est lancé dans la réalisation en 2015 avec "Nous trois ou rien". Côté coeur, il est marié depuis 2017 à la comédienne Leila Boumedjane.

Par Non Stop People TV