Khloé Kardashian métamorphosée sur Instagram : les internautes l’épinglent

Abus de Photoshop ? Trop de chirurgie esthétique ? Sur une de ses dernières photos Instagram, Khloé Kardashian est difficilement reconnaissable. Si la star de la télé américaine avait posté ce weekend une photo d’elle pour dévoiler sa nouvelle couleur de cheveux (elle a opté pour un "bronde", un mélange de brun et de blond ndlr), c’est pour son apparence physique que les internautes l’ont interpellée. Certes, la maman de True, 2 ans, a reçu de nombreux commentaires élogieux pour sa nouvelle folie capillaire mais pas que. Son nez, ses lèvres, ses yeux, ses pommettes semblent différents. "Qui êtes -vous et où est Khloé ?", "Je suppose que les gens peuvent s’acheter de nouveaux visages et de nouveaux corps et de nouveaux cheveux", "On ne la reconnaît plus", peut-on lire parmi les milliers de commentaires sur Instagram.

La star a-t-elle abusé de Photoshop ?

Sur Twitter, les détracteurs de la jeune femme ont utilisé de nombreuses photos de Khloé Kardashian à ses débuts pour montrer sa spectaculaire transformation. La business woman n’est pas la seule du clan Kardashian/Jenner à s’être fait épinglée pour sa transformation physique. En dix ans, Kylie Jenner, la benjamine, s’est elle aussi littéralement métamorphosée. Pommettes relevées, nez affiné, lèvres gonflées tout comme ses fesses et ses seins… La jeune maman de la petite Stormi est devenue méconnaissable au fil des années. Si les sœurs Kardahsian/Jenner sont régulièrement épinglées pour leurs nombreuses opérations de chirurgie esthétique, elles ne reconnaissent pas – ou très peu – être passées sur le billard.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Khloé (@khloekardashian) le 22 Mai 2020 à 2 :51 PDT 22 Mai 2020 à 2 :51 PDT

Khloe Kardashian be looking like a different person every year pic.twitter.com/3UIvklDeQk — superfly sister (@DoggoneLoverr) May 22, 2020

Elle est trop belle khloe kardashian pic.twitter.com/jgafrCKqRV — Madara (@suchavogue) May 23, 2020

and you expect me to believe these are all KHLOE KARDASHIAN bitch a transformer pic.twitter.com/XMqJr6jl5g — 2077 (@Jeesseessee) May 23, 2020

#KhloeKardashian ne doit pas avoir de face ID sécurity sur son tel pic.twitter.com/hmm5vcHM9J — 972 (@petitefleur59) May 23, 2020

Par Non Stop People TV