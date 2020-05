Kim Glow : Coronavirus et camps de concentration, sa comparaison scandalise la Toile

Les dérapages s’enchaînent pour Kim Glow. La candidate de télé-réalité découverte dans les Marseillais a provoqué une vive polémique sur la Toile ce samedi 9 mai. Sur Snapchat, la jeune femme n’a pas hésité à évoquer une théorie du complot concernant le coronavirus, selon laquelle le virus aurait été créé par des puissances occultes : "On nous prend tous bien pour des c... avec le coronavirus. En fait c'est une guerre bactérienne, il faut savoir qu'on est trop sur terre, il faut être réaliste la planète est surpeuplée donc ils ont créé ce virus pour tuer les plus faibles pour que la planète s'allège".

"Nous sommes des pions"

Kim Glow a même comparé la situation actuelle avec les camps de concentration de la Seconde Guerre Mondiale : "C'est une sorte de... comme le truc qu'on étudie à l'école... les camps de concentration ! C'est une évidence en fait ! La planète est surpeuplée, ça va mal. Là avec les personnes âgées qui meurent ça va alléger les caisses de retraite pour l'Etat... Mais c'est trop une évidence ! Là d'un coup c'est comme si j'avais une illumination". Peu après ces premiers propos, Kim Glow est revenue sur Snapchat avec un texte écrit par ses soins : "Nous subissons une guerre bactérienne nous sommes des pions, les plus faibles meurs (sic) ils veulent alléger la planète qui est en surpopulation. LA FIN DU MONDE APPROCHE". Des propos qui ont provoqué la colère des internautes sur la Toile.

#KimGlow a partagé son "moment de lucidité". "Une illumination" qui a changé son regard sur l'épidémie #COVID19 :"comment ça s'appelle ce qu'on étudie à l'école ...heu...les camps de concentration ben voilà en gros c'est une guerre contre les plus faibles"pic.twitter.com/TnUCMFdvj8 — Militant.André.D (@Circonscripti18) May 10, 2020

Par Alexia Felix