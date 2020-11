Kim Glow : sa vidéo complotiste sur le coronavirus affole la Toile

Depuis le début de la crise du coronavirus, la candidate de télé-réalité Kim Glow fait parler d'elle. En effet, sur ses réseaux sociaux, elle poste des vidéos sur ses réseaux sociaux et dénonce les différents complots du gouvernement.

Au début de la crise, elle faisait parler d'elle après ses propos sur la Tunisie, lui valant même de perdre l'un de ses plus gros sponsors. Alors que la France venait d'être confinée, les Français à l'étranger devaient rentrer au plus vite. Mais Kim Glow s'est retrouvée bloquée en Tunisie. Sur Instagram, elle dévoilait une vidéo en pleurs où elle déclarait : "Au bout d’un moment je ne comprends pas pourquoi il n’y a pas d’avion militaire qui nous rapatrie. C’est rigolo deux minutes mais ce n’est pas notre pays ici. Ça ne rigole pas, c’est la dictature. Il faut un rapatriement militaire. Il fait quoi, Emmanuel Macron, en France ?".

"ça va marcher avec la 5g"

Mais cette polémique ne lui a pas suffi. Quelques jours après, Kim Glow déclarait : "Donc ils ont créé ce virus pour que les plus faibles ils crèvent. C'est une sorte de... comme le truc qu'on étudie à l'école... comment ça s'appelle... les camps de concentration. En gros, là c'est une guerre pour les plus faibles. C'est horrible mais c'est vrai".

Mais ce 11 novembre, la jeune femme a une nouvelle fois partagé sa théorie du complot complètement lunaire après l'annonce d'un potentiel vaccin trouvé par le laboratoire Pfizer. "Je vous jure que c'est vrai, renseignez-vous, on aura plus de liberté, on va tous être "pucés" mais pas une puce comme vous pouvez imaginer de chien ou chat qu'on peut retirer... non, des nano-particules ça sera, on ne pourra pas les retirer… Ce n’est pas de la fabulation, c’est réel. Renseignez-vous. Ça va marcher avec la 5G".

Des déclarations qui ont désespéré les internautes. "C'est mort je fais pas le vaccin, Kim Glow elle a dit nan" a ironisé l'une d'entre elle, "Personne pour l'éteindre votre Kim Glow ? Reste à parler make-up, botox, prothèses, chirurgie esthétique s'il te plaît", ou encore : "Entre Kim Glow et Christophe Barbier, je ne sais pas qui je déteste le plus".

« Les articles sont retirés dès que la vérité elle veut éclater. On va tous être pucés, des nanoparticules ça sera. La liberté de chacun, de chaque être humain ça sera qu’un lointain souvenir. » – @kimglowofficiel pic.twitter.com/ytcbWPvMY8 — Matthieu Gariel (@MatthieuGariel) November 11, 2020

Le gouvernement quand ils se rendent compte que kim glow dévoile leur plan diabolique pour contrôler le monde avec les nanopuces intégrées dans le vaccin du Covid pic.twitter.com/A9gr7tki0J — TOTEM (@peterwamba) November 11, 2020

Ceux qui vont faire le vaccin, vous êtes bête ou quoi ?? Kim Glow elle nous a dit de pas le faire!!!! — (@ZakVirgo) November 11, 2020

PTDRRR MAIS LÀ Y A VRAIMENT DES GENS QUI CROIENT QUE KIM GLOW A RAISON SUR LE BAIL DES NANOPARTICULES DANS LE VACCIN POUR NOUS CONTRÔLER ?! — ineees (@ineeess_3) November 11, 2020

Bonsoir #kimglow! Je fais un diner avec des amis mercredi prochain et j'aimerais beaucoup vous compter parmi mes invités. Ainsi pourrez-vous nous parler du vaccin contre le Covid. Merci d'avance. pic.twitter.com/9dxosQlHxa — ' (@schacharian) November 11, 2020

Par J.F.