Kim Kardashian au KFC à Paris avec Kanye West, la vidéo buzz !

La fashion week parisienne n’a pas encore commencé que les people se pressent déjà à Paris. Officiellement, les défilés de la collection automne-hiver femme se dérouleront du 24 février au 3 mars 2020. Saint-Laurent, Maison Margiela, Mugler, Balmain, Balenciaga… Toutes les maisons de couture seront au rendez-vous. Et avec eux évidemment les nombreux people qui vont se presser au premier rang des défilés. Ce mercredi 19 février, il y en a une qui était en avance sur le planning. Kim Kardashian et son mari Kanye West sont déjà arrivés à Paris. Et ils ont surpris les habitués du quartier des Grands Boulevards.

Kanye West mange tranquillement son bucket chez Jean-Paul Gaultier

Mercredi, alors que Kim Kardashian était en pleine session shopping chez Jean-Paul Gaultier, elle s’est rendue… au KFC de Strasbourg Saint-Denis ! Kanye West a semble-t-il été pris d’une petite faim et le couple est allé au fast-food passer commande, le plus simplement du monde. La scène a été immortalisée sur les réseaux sociaux en story et a fait beaucoup parler. On y voit Kim Kardashian dans une robe à pois qu’aurait sûrement adoré l’artiste Victor Vasarely, se tenir devant une borne et commander à manger avec Kanye West. Sur Twitter, les internautes n’ont pas manqué de noter que Kim a d’ailleurs un peu de mal à passer commande. Puis le couple se dirige vers la caisse sous le regard ahuri des clients. Sur son compte Twitter, Kim Kardashian a ensuite posté une photo de Kanye West en train de manger son bucket de poulet sur une baquette dans le magasin Jean-Paul Gaultier. Tranquille.

donc Kim et Kanye dans un KFC, à paris ? pic.twitter.com/6YkKCZSquy — IssaK (@MrZou) February 19, 2020

JPG & KFC pic.twitter.com/tlmMZq2LAX — Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 19, 2020

Par Mélanie C.