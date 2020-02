Kim Kardashian au KFC à Paris : la surprenante décision de la chaîne de fast-food

(c) /MAXPPP

Ce mercredi 19 février 2020, Kim Kardashian et son mari Kanye West ont signé une apparition remarquée au KFC de Strasbourg-Saint-Denis à Paris. Suite au buzz engendré par cette visite surprise dans un de ses restaurants, la célèbre chaîne de fast-food vient d’installer une plaque commémorative près de la borne où le couple a passé sa commande… Non Stop People vous en dit plus.