Kim Kardashian boycotte Instagram : les internautes dénoncent son "hypocrisie"

Entre Kim Kardashian et Instagram, c’est la guerre ! Après une belle et longue relation de plusieurs années qui a permis à la starlette de s’imposer comme l’une des Instagrameuses les plus influentes au monde, Kim K. appelle au boycotte de la plateforme ce mercredi 16 septembre 2020. L’épouse de Kanye West annonce que pendant 24 heures ses comptes Instagram et Facebook sont gelés pour lutter contre la propagation de “la haine, la propagante et la désinformation”.

“Je ne peux pas rester silencieuse pendant que ces plateformes continuent de permettre la propagation de la haine, la propagande et de la désinformation -créées par des groupes pour semer la division et séparer l'Amérique”, a expliqué Kim Kardashian. Si de nombreuse stars suivent le mouvement, à l’instar de Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio, la maman de North, Saint, Chicago et Psalm est vivement critiquée par la Toile qui dénonce son "hypocrisie”.

"Vous ne pouvez pas boycotter un jour et gagner de l’argent le lendemain”

"Maintenant qu’elle est devenu multi-millionnaire grâce à la plateforme et que sa télé-réalité arrive à sa fin, elle se montre concernée", ironise un internaute. Un autre dénonce son comportement : “Kim gagne 1 million de dollars par post sur Instagram. Je me demande si elle va aussi arrêter de promouvoir des produits dessus, parce que vous ne pouvez pas boycotter un jour et gagner de l’argent le lendemain”. Ainsi, certains utilisateurs vont jusqu’à se demander si Kim Kardashian est prête à supprimer tous les placements de produits de son compte Instagram officiel.

"Il ne vous reste plus qu'à mettre votre mari au pas, il est lui aussi en première ligne de l'ingérence électorale en ce moment", lance un twittos quand un autre rappelle : "Qu'en est-il de la liberté d'expression ? ! Facebook est une plateforme et n'a pas de censure commerciale".

I love that I can connect directly with you through Instagram and Facebook, but I can’t sit by and stay silent while these platforms continue to allow the spreading of hate, propaganda and misinformation - created by groups to sow division and split America apart pic.twitter.com/XkxzABn7qw September 15, 2020

Par C.F.