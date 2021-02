Kim Kardashian braquée à Paris : l’un des auteurs raconte tout dans un livre choc

La nuit du 2 au 3 octobre 2016 est une nuit que Kim Kardashian ne pourra jamais oublier. De visite à Paris, la star de télé-réalité américaine séjourne dans un hôtel particulier du 8ème arrondissement. Ce soir-là, cinq hommes armés parviennent à entrer et séquestrent Kim Kardashian. Ils la ligotent dans sa salle de bains avant de s’enfuir avec un butin de neuf millions d’euros. Quelques heures après son agression, Kim Kardashian quitte Paris direction New-York. Depuis, l’affaire n’a pas encore été jugée. En juin dernier, le parquet de Paris a demandé le renvoi aux assises de 12 suspects. Parmi eux, Yunice Abbas. Il est l’auteur du livre choc "J’ai séquestré Kim Kardashian", écrit avec le journaliste Thierry Niemen et publié aux éditions de l’Archipel.

Kim Kardashian "s’est montrée conciliante"

Dans les 250 pages du livre, Yunice Abbas raconte cette fameuse nuit du 3 octobre 2016 et se permet même de se moquer de Kim Kardashian. "Nos deux beautés fatales se sont pendant longtemps obstinées à composer le 911. Le numéro d'urgence de la police des États-Unis. Pas très efficace, quand on se trouve à Paris", écrit-il selon des extraits dévoilés par "Closer". Yunice Abbas a également révélé que la femme de Kanye West "s’est montrée conciliante" lorsque ses agresseurs sont arrivés dans son hôtel particulier. Le malfaiteur détaille également comment lui et son gang ont réussi à avoir le maximum d’informations sur l’endroit où allait séjourner Kim Kardashian. "Quoi de plus rassurant que des personnes âgées, aussi paisibles qu'anonymes, afin de glaner le maximum de renseignements sur place", écrit-il. Dans cet ouvrage, Yunice Abbas se souvient d’une scène hallucinante survenue quelques minutes après le braquage. "Au moment où je croise une voiture de police en maraude, une sonnerie de téléphone totalement incongrue m'a fait sursauter. Devant mes yeux incrédules, un nom apparaît alors sur l'écran lumineux. Pas possible... J'hallucine !", explique celui qui a reçu un coup de téléphone de la chanteuse Tracy Chapman.

Par Matilde A.