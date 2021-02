Kim Kardashian braquée à Paris : que risque Yunice Abbas, l'un des voleurs ? (Exclu vidéo)

Dans le livre "J'ai séquestré Kim Kardashian", Yunice Abbas, l'un des auteurs du braquage dont a été victime Kim Kardashian à Paris en octobre 2016, fait des révélations chocs. Pour en parler, il a accepté de participer à l'émission de Mickael Dos Santos, "Le Débrief de Non Stop" sur Non Stop People. Dans un premier temps, il a expliqué pourquoi il a décidé d'écrire un livre sur cette affaire : "Tous les médias se sont saisis de l'affaire. Tout a été dit et un petit peu n'importe quoi", a-t-il confié. Quelles étaient les fausses informations ? "Les attouchements sexuels, la violence, le fait qu'on était cinq habillés en policier alors qu'on était que trois", a-t-il répondu. Et de poursuivre : "Le problème, c'est que l'affaire a été médiatisée à fond et plusieurs versions sont sur la table. Dans cette procédure dans l'affaire où je suis, ça serait une procédure criminelle où ça sera le jury populaire qui va décider, et le jury populaire doit décider en fonction de ce qu'il a entendu à la salle d'audience uniquement. Or, toutes les influences qu'il y a à l'extérieur ont forcément influencé (...) Je voulais au moins que les jurés qui seront appelés aient un autre témoignage, puis ils compareront".

Quelles sanctions ?

Cinq ans après ce braquage, que risque Yunice Abbas ? "La prison. J'y retourne", a-t-il confié. Et pour combien de temps ? "C'est difficile à dire, parce qu'avec la justice, on ne peut jamais prévoir, mais les peines en France sont longues, il n'y a pas de cadeaux", a-t-il répondu.

En veut-il à l'Etat français ? "Non, pas du tout. C'est ma vie. Je suis né en France, j'ai toujours vécu en France. Après, rien n'est fait pour une réinsertion. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises. On nous demande jamais à nous. Ce sont des sociologues, des travailleurs sociaux qui décident de ce dont on a besoin ou pas besoin" a-t-il regretté. S'il risque donc de retourner en prison, Yunice Abbas a assuré à Mickael Dos Santos qu'il n'a "pas peur" du milieu carcéral. "Je sais le gérer", a-t-il conclu.

Par Non Stop People TV