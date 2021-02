Kim Kardashian : ce qu’elle reproche à Kanye West avant leur divorce

C’est une information qui a déjà fait le tour du monde : Kim Kardashian a officiellement demandé le divorce après sept ans de mariage avec Kanye West. Les raisons qui ont poussé Kim Kardashian à prendre une telle décision sont nombreuses : les troubles bipolaires de Kanye West, les tweets du rappeur affirmant que sa femme avait voulu l’interner en psychiatrie, mais aussi le confinement et les propos tenus par Kanye West concernant sa belle-mère Kris Jenner qu’il avait surnommé "Kris Jong-Un" dans un tweet. Pour engager la procédure de divorce, Kim Kardashian a recruté Laura Wasser, une redoutable avocate spécialisée en droit de la famille que l’on surnomme "la reine des séparations".

"Kim a eu le sentiment que Kanye ne voulait pas faire des efforts"

Depuis l’annonce de leur divorce, les proches de Kim Kardashian et Kanye West se confient dans les médias américains. Une proche de la star de télé-réalité américaine en a d’ailleurs dit plus sur l’état d’esprit de Kim Kardashian. "Il n'y a pas de drame entre Kim et Kanye. Kim est surtout déçue qu'ils n'aient pas trouvé le moyen de rester mariés. Mais il faut deux personnes pour créer un mariage heureux. Kim a eu le sentiment que Kanye ne voulait pas faire des efforts et des compromis", a indiqué l’informateur à "People".

Si Kim Kardashian est "déçue" de ne pas avoir réussi à sauver son mariage avec Kanye West, elle peut compter sur le soutien de sa famille pour lui remonter le moral. "Bien que Kim et Kanye étaient séparés depuis des mois, c'était quand même difficile pour Kim de lancer la procédure de divorce. Elle a passé le week-end à s'occuper d'elle et des enfants. Elle passe du temps avec sa mère, ses soeurs, et elle n'a pas travaillé. Tout le monde la soutient. Kim se sent chanceuse d'être entourée d'une grande famille", confie encore cette source.

Par Matilde A.