Kim Kardashian et Kanye West accusés de maltraitance par des employés

Nouvelle épreuve pour Kim Kardashian et Kanye West. Alors qu'ils sont en pleine procédure de divorce, la star de télé-réalité américaine et le rappeur se retrouvent dans la tourmente. Et pour cause, des employés de l'ancien couple l'accusent de maltraitance et menacent de porter plainte. Ils invoqueraient un "comportement déraisonnable", indique "The Sun". Fin 2020, Kanye West avait déjà été poursuivi par d'autres employés car il aurait "oublié" de les payer. "Les plaignants ont supervisé, contrôlé et dirigé la production, et les employés lésés ont travaillé de nombreuses heures sur la production et n’ont pas été payés à temps pour leur travail, ou n’ont pas été payés du tout", était-il écrit dans la plainte que s'est procuré le média "The Blast".

"un cas de violation du travail des enfants" ?

L'histoire se répète tristement. "Depuis que les membres de son équipe du service du dimanche ont intenté une action en justice, d'autres employés ont envisagé leurs options. Il y a apparemment un procès potentiel en cours contre Kim impliquant plusieurs employés", révèle aujourd'hui "The Sun" qui "pense qu'il s'agit de travailleuses domestiques employées à son domicile qui auraient pu être classées à tort comme entrepreneurs indépendants au lieu d’employés". Le média ajoute que "si une action en justice est déposée, le problème serait de savoir à quel point Kim exerçait un contrôle sur son personnel". Autre fait reproché à Kim Kardashian et Kanye West : avoir engagé des adolescents. "Si les mineurs étaient employés et travaillaient plus que la limite maximale fixée par la loi, alors il pourrait y avoir un cas de violation du travail des enfants", est-il aussi précisé.

Par Matilde A.