Kim Kardashian et Kanye West : c’est officiel, elle demande le divorce !

La rumeur court depuis plusieurs mois. Plusieurs médias américains affirment depuis cet été que Kim Kardashian et Kanye West songent à divorcer. En cause, les troubles bipolaires de Kanye West, les tweets du rappeur affirmant que sa femme avait voulu l’interner en psychiatrie mais aussi le confinement et les propos tenus par Kanye West concernant sa belle-mère Kris Jenner qu’il avait surnommé "Kris Jong-Un" dans un tweet. Une source confiait que Kim Kardashian était prête à franchir le pas en juillet dernier mais qu’elle ne souhaitait pas lancer la procédure dans l’immédiat.

Sept ans de mariage et quatre enfants plus tard…

D’autant plus que Kim Kardashian avait posé une condition à son divorce avec Kanye West : que le rappeur se soigne. "Kim pense qu'elle est la seule à pouvoir 'sauver Kanye'. Après tout ce qu'il s'est passé cette semaine, elle sait qu'elle ne peut pas sauver son mariage. Mais elle ne se séparera pas de lui tant qu'il est au plus bas. Elle se doit ainsi qu'à ses enfants de rester à ses côtés jusqu'à ce qu'il reçoive de l'aide", avait indiqué un informateur au "Daily Mail". C’est désormais officiel : Kim Kardashian et Kanye West divorcent. Après sept ans de mariage, la star de télé-réalité et influenceuse américaine souhaite mettre fin à son couple avec le rappeur. Pour engager la procédure, Kim Kardashian a recruté Laura Wasser, une redoutable avocate spécialisée en droit de la famille que l’on surnomme "la reine des séparations". Reste à savoir ce que Kim Kardashian et Kanye West ont prévu pour la garde de leurs quatre enfants : North, Saint, Chicago et Psalm.

Par Matilde A.