Kim Kardashian et Kanye West divorcent : Kris Jenner réagit pour la première fois

Depuis des mois, la rumeur prenait de l’ampleur. Selon plusieurs sources proches du clan Kardashian-West, le célèbre couple formé par Kim Kardashian et Kanye West battait de l’aile. Après sept ans de mariage, Kim Kardashian a officiellement demandé le divorce avec Kanye West, comme nous l’a appris le site TMZ en février dernier. En cause, les troubles bipolaires de Kanye West, les tweets du rappeur affirmant que sa femme avait voulu l’interner en psychiatrie mais aussi le confinement et les propos tenus par Kanye West concernant sa belle-mère Kris Jenner qu’il avait surnommé "Kris Jong-Un" dans un tweet. Une source avouait aussi que Kim Kardashian était prête à franchir le pas en juillet dernier mais qu’elle ne souhaitait pas lancer la procédure dans l’immédiat. C’est désormais chose faite. Pour engager la procédure, Kim Kardashian a recruté Laura Wasser, une redoutable avocate spécialisée en droit de la famille que l’on surnomme "la reine des séparations". Kris Jenner, qui ne s’était pas exprimée sur le sujet depuis, a accepté de réagir lors de sa venue dans l’émission The Kyle & Jackie O Show".

"C’est un moment qu'ils veulent vivre en privé"

Kris Jenner a d’abord affirmé : "Je pense que ça va toujours être difficile... vous savez, il y a beaucoup d'enfants". Pour rappel, Kim Kardashian et Kanye West ont eu quatre enfants : North, Saint, Chicago et Psalm. Ce qui est certain, c’est que Kim Kardashian peut compter sur le soutien de ses proches, et notamment de ses soeurs Kourtney, Khloé, Kylie et Kendall qui habitent non loin de son manoir de Los Angeles qu’elle occupe actuellement. "L'avantage avec notre famille, c'est que nous sommes toujours là les uns pour les autres. On se soutient et on s'aime tous très très fort. Donc tout ce que je veux c'est que ces deux-là soient heureux. Et je veux que les enfants soient heureux. C'est le but", a encore assuré Kris Jenner. Consciente que beaucoup de fans attendent d’en savoir plus sur la rupture de Kim Kardashian et Kanye West, Kris Jenner a laissé entendre qu’ils pourront "peut-être" en savoir plus dans la dernière saison de "L’incroyable famille Kardashian". "Je ne sais pas ce qu'ils ont décidé pour la dernière saison, parce nous n'avons même pas encore vu le premier épisode. Je suis sûre qu'ils finalisent les détails, mais je pense que c'est un moment qu'ils veulent vivre en privé", a détaillé la mère de Kim Kardashian. Kris Jenner a également expliqué que sa fille pourrait livrer sa version des faits prochainement. "Quand elle se sentira prête, je suis sûre qu'elle dira ce qu'elle a besoin de dire", a-t-elle dit. Affaire à suivre !

