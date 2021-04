Kim Kardashian et Kanye West divorcent : le rappeur demande la garde partagée des enfants

Kim Kardashian et Kanye West ont demandé le divorce le 19 février dernier. Après sept ans de mariage, la star de télé-réalité et le rappeur mettent fin à leur histoire d'amour. Pour la procédure de divorce, Kim Kardashian a recruté Laura Wasser, une redoutable avocate spécialisée en droit de la famille que l’on surnomme "la reine des séparations". Les raisons du divorce entre Kim Kardashian et Kanye West sont nombreuses. Les troubles bipolaires de Kanye West, les tweets du rappeur affirmant que sa femme avait voulu l’interner en psychiatrie, mais aussi le confinement et les propos tenus par Kanye West concernant sa belle-mère Kris Jenner qu’il avait surnommé "Kris Jong-Un" dans un tweet en font partie.

"Il est probable que Kim obtienne la part du lion"

Pour rappel, au cours de leur sept ans de mariage, Kim Kardashian et Kanye West ont eu quatre enfants : North, Saint, Chicago et Psalm. Si on ne savait pas encore ce que Kim Kardashian et Kanye West avaient prévu concernant la garde des enfants, on sait désormais que Kim Kardashian aurait demandé la garde partagée. Concernant Kanye West, le rappeur a déposé un dossier à la justice le 9 avril dernier selon le site américain "E ! News". Il demande également la garde partagée de North, Saint, Chicago et Psalm. Mais comme le précise TMZ, "cela ne signifie pas automatiquement un partage à 50/50 et il est probable que Kim obtienne la part du lion. Ils trouveront certainement un arrangement entre eux et le feront approuver par le tribunal. Ils se sont tous les deux engagés à la co-parentalité".

Par Matilde A.