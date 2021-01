Kim Kardashian et Kanye West : leur divorce serait imminent

Un divorce en route ? Depuis quelques mois, Kim Kardashian et Kanye West vivent une relation tendue et à distance. Le couple marié en 2014 et qui a eu ensemble quatre enfants, vit séparément, l'un dans le Wyoming et l'autre en Californie. Après la candidature à la présidence des Etats-Unis de Kanye West et ses tweets polémiques envers sa femme et sa famille, Kim Kardashian l'avait néanmoins soutenu en évoquant "les maladies mentales ou les troubles compulsifs" dont il souffre. Mais la star de télé-réalité est désormais au bord de la rupture. Selon TMZ et NBC News d'après une source proche de la famille, le couple participe à des séances de conseil conjugal à propos de "questions liées aux relations ordinaires".

"C'est terminé entre eux"

"Kanye aime sa famille élargie. Ils sont très proches. Ils ont entrepris une thérapie. Ils travaillent sur leur mariage", a ajouté cette source à NBC News. Alors que le sujet du divorce a été discuté au sein du couple, Kim Kardashian n'aurait pas fait la démarche pour lancer une procédure de divorce. Pour autant, des sources de People et Page Six assurent que la femme d’affaires a engagé une avocate spécialisée dans les divorces de célébrités. "Ils restent discrets, mais c'est terminé entre eux. Kim a embauché Laura Wasser et ils sont en pourparlers pour trouver un accord", a indiqué une source à Page Six. Une décision qui serait acceptée par Kanye West, qui n'est pas apparu sur les clichés de la famille Kardashian pour les fêtes de fin d'année. "Il va bien mais il est triste. Il sait que c’est inévitable et que ça va arriver bientôt", a assuré une source à People.

Par Marie Merlet