Kim Kardashian et Kanye West : Saint, leur fils de 5 ans, contaminé par la Covid-19

Le virus de la Covid-19 n’épargne personne. La famille Kardashian peut en témoigner. En octobre dernier, Khloe Kardashian révélait avoir contracté la Covid-19 au cours de l’année 2020. "J'ai découvert que j'ai bien le coronavirus. (...) C'était vraiment dur ces deux derniers jours, la toux me brûlait dans ma poitrine. Ma gorge ne va pas entièrement mieux... Mais laissez-moi vous dire que cette merde est bien réelle", disait l’une des célèbres filles de Kris Jenner dans l’émission consacrée à sa famille, "L’incroyable Famille Kardashian". Un autre membre du clan Kardashian a, lui aussi, été contaminé.

North contaminée aussi ?

C’est lors d’un entretien accordé au magazine "Forbes" que le rappeur Kanye West a révélé avoir été touché par le virus venu de Chine. "J'avais des frissons, je tremblais dans mon lit, je prenais des douches chaudes, je regardais des vidéos pour savoir ce que je devais faire pour m'en remettre. Je me souviens que quelqu'un m'a dit que Drake avait eu le coronavirus et ma réponse a été que Drake ne pouvait pas avoir été aussi malade que moi !", expliquait l’ex-mari de Kim Kardashian. Ce samedi 22 mai 2021, le site TMZ dévoile un extrait du teaser du prochain épisode de "L’incroyable Famille Kardashian", diffusé la semaine prochaine aux États-Unis. Dans celui-ci, Kim Kardashian révèle que son fils Saint, âgé de seulement cinq ans, a contracté la Covid-19. "Saint vient d’être testé positif à la Covid-19. Et, North dit se sentir malade", affirme la star de télé-réalité. Inquiète, Kim Kardashian ne donne pas plus d’informations sur la santé du petit Saint.

Par Matilde A.