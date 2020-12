Kim Kardashian et Kanye West séparés : pourquoi ils ont fait le choix de ne pas divorcer

Le clan Kardashian serait-il sur le point de faire face à un nouveau divorce ? Alors que rien ne va plus entre Kim Kardashian et Kanye West depuis des mois, la presse américaine annonce ce dimanche 13 décembre 2020 que le couple serait séparé après avoir traversé une grosse crise. Souvenez-vous, en juillet dernier, Kanye West choquait le monde entier en révélant sur scène et en larmes, avoir voulu que Kim Kardashian avorte de leur premier enfant. En pleine débâcle médiatique, le rappeur avait ensuite publié une série d’étranges tweets dans lequel il accusait sa femme de vouloir le faire interner de force et sa belle-mère

Quelques jours après cet incident qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, Kim Kardashian prenait la parole pour prendre la défense de son mari et rappeler aux internautes qu’il souffre de bipolarité. Malgré ce soutien infaillible en public, la jolie brune de 40 ans serait néanmoins beaucoup moins enjouée en privé… et aurait même pensé à divorcer. Le 31 juillet dernier, une source révélait à People Magazine que la star aurait déjà pris contact avec son avocat. "Elle a l’impression d’avoir tout essayé. Elle s’est envolée pour Cody pour lui dire que leur mariage était terminé et pour lui dire au revoir" assurait la source.

LE DIVORCE ÉVOQUÉ MAIS…

Le mois suivant, Kim Kardashian et Kanye West réussissaient finalement à recoller les morceaux au cours d’un séjour familial reposant… sans pour autant recommencer à vivre ensemble. "Ils vivent très bien des vies séparées" a expliqué un proche au magazine People ce lundi 14 décembre. "Kim a du travail et des projets qui sont importants pour elle, et Kanye a les siens".

Cette source proche a ensuite expliqué que Kim Kardashian ne veut absolument pas faire souffrir leurs enfants. Elle préfère donc vivre séparée de Kanye West, sans se lancer dans une longue procédure de divorce. Un schéma déjà évoqué par un autre proche en juillet dernier : "La dernière chose qu’elle souhaite, c’est divorcer avec quatre enfants. Elle sait qu’elle ira bien financièrement, mais ses préoccupations sont les enfants et ses partenariats, détaille la source. Elle s’apprête à divorcer, mais qui sait si elle signera les papiers".

Par E.S.