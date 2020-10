Kim Kardashian : pourquoi son séjour d'anniversaire crée la polémique

Le 21 octobre dernier, Kim Kardashian a fêté ses 40 ans. Après une soirée d’anniversaire grandiose avec ses sœurs, la mère de famille a pris la décision d’organiser un voyage familial grandiose. Elle a ainsi affrété un avion privé pour aller festoyer avec ses proches sur une plage de sable fin, sur une île tropicale. Comme le précise TMZ, Kim Kardashian a embarqué avec ses sœurs Khloe, Kourtney et Kendall Jenner de Los Angeles à bord d’un Boeing 777, pour Tahiti. Les autres convives sont arrivés par la suite à bord d’autres avions privatisés également.

"Avant le Covid, je ne pense pas que quiconque parmi nous appréciait vraiment le luxe de pouvoir voyager et se retrouver en famille et entre amis dans un environnement sûr" a affirmé Kim Kardashian sur Instagram en publiant des clichés souvenirs de ce "voyage où nous avons pu prétendre que les choses étaient normales pendant un bref moment".

Nous avons dansé, fait du vélo, nagé près des baleines, fait du kayak, regardé un film sur la plage et plein d’autres choses. Je me rends compte que pour la plupart des gens, c’est quelque chose d’inaccessible en ce moment, alors dans des moments pareils je mesure à quel point j’ai une vie privilégiée" a ensuite reconnu Kim.

Encore une fois, la femme de Kanye West a dû faire face aux nombreuses critiques des internautes qui ont jugé ce séjour très déplacé. Si certains ont été choqués de voir tout ce luxe étalé sur les réseaux sociaux, d’autres ont déploré le fait que la mère de famille ose partir en vacances en pleine pandémie.

"Super, des gens ont dû faire leurs adieux par téléphone à leurs proches qui mouraient seuls à l’hôpital. Mais c’est bien de publier ce chouette voyage sur les réseaux sociaux pendant que le monde souffre. Plein d’humilité et de bon sens, vraiment" a par exemple écrit un internaute. "Êtes-vous insensible au point de ne pas vous rendre compte que la majorité des gens ne veulent pas entendre parler de ça pendant la pire recrudescence de Covid ? Les gens vont à la banque alimentaire, pas sur des îles privées", a également lancé sur Twitter le rockeur britannique Peter Frampton.

Des attaques auxquelles la jolie brune n'a pas répond pour l'instant.

40 and feeling so humbled and blessed. There is not a single day that I take for granted, especially during these times when we are all reminded of the things that truly matter. pic.twitter.com/p98SN0RDZD