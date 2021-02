Kim Kardashian : que sont devenus ses bijoux volés ? Son braqueur répond (Exclu vidéo)

C'est une affaire qui avait fait les gros titres de la presse people fin 2016. Alors qu'elle séjournait à Paris, Kim Kardashian avait été victime d'un braquage dans sa chambre d'hôtel perpétré par trois individus qui lui ont dérobé près de dix millions d'euros de bijoux. Des faits qui ont eu lieu dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016. Depuis, l'un des braqueurs, Yunice Abbas, a été arrêté. Alors que le parquet de Paris a renvoyé le procès aux assises pour les douze suspects impliqué dans l'affaire, ce dernier a décidé de livrer sa vérité sur ce braquage dans un livre baptisé "J'ai séquestré Kim Kardashian", dont la sortie remonte au 3 février dernier.

Mardi 9 février, Yunice Abbas était l'invité de Mickael Dos Santos dans son émission "Le Débrief de Non Stop" sur Non Stop People. S'il est revenu sur l'élaboration de son livre, il a aussi dévoilé ce qu'il risquait pénalement. "La prison. J'y retourne", a-t-il confié. Et pour combien de temps ? "C'est difficile à dire, parce qu'avec la justice, on ne peut jamais prévoir, mais les peines en France sont longues, il n'y a pas de cadeaux", a-t-il répondu.

Où sont les bijoux volés ?

Dans la suite de l'entretien, Mickael Dos Santos a voulu savoir ce que sont devenus les bijoux volés de Kim Kardashian. "Ils sont dans la nature. Vous savez, ceux qui les rachètent, c'est ceux qui les vendent", a-t-il lâché. Ne les aurait-il pas dissimulés ? "Non. À mon avis, ils sont déjà dans la nature, ils sont partis".

Yunice Abbas a tout de même révélé avoir touché une partie de la somme de ce braquage. "Je n'ai pas eu le temps de toucher tout. Cette somme a été saisie par la justice et les impôts sont intervenus", a-t-il dit. Et de poursuivre : "Je paie des impôts dessus. C'est la loi. On m'a saisi à peu près 70 000 euros, j'ai payé 19% de la redevance de l'impôt sur le revenu, 19 000 euros de plus pour la sanction, pour ne pas les avoir déclarés. Ça fait que je paie 40 000 euros que je suis en train de payer, par petit bout, mais je paie".

