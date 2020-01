Kim Kardashian : retour sur son évolution physique (photos)

Ce n'est désormais un secret pour personne : Kim Kardashian est la reine incontestée des réseaux sociaux. Depuis de nombreuses années, la star d'origine arménienne a fait de sa vie un véritable show télévisé qui perdure. Et les coulisses de son existence font toujours autant parler. Si elle forme aujourd'hui un couple puissant avec son mari Kanye West, dix ans en arrière, c'est au basketteur Kris Humphries que Kim Kardashian avait lié son destin. Un mariage qui n'a finalement duré que le temps de 72 petits jours ! Pas de quoi blaser le cœur de la bombe qui, très vite, a donc retrouvé l'amour dans les bras du rappeur Kanye West, ami de longue date. En 2012, au bout de huit mois de relation, Kim Kardashian annonce sa grossesse, et donne naissance à son premier enfant le 15 juin 2013, une petite fille prénommée North. Un premier accouchement difficile, comme le fut aussi sa deuxième grossesse. Le 5 décembre 2015, la star accouche cette fois d'un garçon prénommé Saint. Les deux premiers bambins d'une fratrie à laquelle viendront s'ajouter Chicago et Psalm, respectivement nés de mères porteuses le 15 janvier 2016 et le 10 mai 2019. Une jolie petite tribu qui a aussi fait face à une année mouvementée.

Un couple puissant et des ambitions politiques

En 2016, Kanye West va mal. Entre ses déclarations complètement lunaires et polémiques, et ses attitudes irrévérencieuses, le rappeur disjoncte et finit par être hospitalisé d'urgence en unité psychiatrique au Centre Médical de UCLA, à Los Angeles. De son côté, Kim Kardashian tente de garder la face, envers et contre tout. La même année, alors qu'elle séjourne dans un hôtel parisien, elle est agressée par plusieurs hommes cagoulés qui s'introduisent dans sa luxueuse suite pour lui dérober ses bijoux. Montant du butin : 10 millions d'euros. Traumatisée, la star ne restera pas très longtemps dans l'ombre, et reviendra même sur cette nuit cauchemardesque dans son émission "Keeping Up with the Kardashians".

Si elle se trainait autrefois une image bien sulfureuse, boycottée par les hautes sphères du milieu de la mode, Kim Kardashian a méticuleusement soigné son image en l'espace de dix ans. Au côté de Kanye West, la mère de famille de 39 ans est parvenue à redorer son blason, notamment en faisant les couvertures de prestigieuses revues, à l'instar de Vogue, Paper ou encore Elle magazine. Et si Kanye West a été lourdement critiqué sur son soutien à Donald Trump – sur lequel il a depuis opéré un rétropédalage – Kim Kardashian veut elle aussi sa place à la Maison Blanche. Reçue à plusieurs reprises dans le bureau ovale, la star y a plaidé la cause d'une prisonnière, et n'hésite plus à utiliser sa notoriété sur la scène politique. Plus étonnant encore, Kim Kardashian a récemment entamé des études de droit… Et certains lui prêtent même des ambitions présidentielles. Kim Kardashian bientôt à la tête des Etats-Unis ?

Par Sarah M