Kim Kardashian révèle son régime alimentaire étonnant

Si Kim Kardashian semble parfaite à chaque tapis rouge, la femme de Kanye West souffre pourtant depuis treize ans d'une maladie de peau, le psoriasis. Dans un long article publié sur le blog de sa sœur Kourtney en septembre dernier, Kim Kardashian s'était confiée à ce sujet : "J’ai connu ma première poussée de psoriasis il y a treize ans. Mon expérience a été très différente de celle de ma mère, mais je vois aussi beaucoup de similitudes. Au cours des huit dernières années, bien que l’apparition de plaques est imprévisible, ma plaque principale, sur la jambe droite, est constamment présente. J’ai appris à vivre avec, sans utiliser de crème ou de médicament. Vous ne devez pas le laisser gâcher votre vie. Vous devez faire ce que vous pouvez pour vous assurer que vous êtes à l’aise et ne pas laisser la maladie prendre le dessus".

Pas de repas du soir pour Kim Kardashian ?

Et en plus de se battre au quotidien contre cette maladie, Kim Kardashian fait également très attention à son poids. Très soucieuse de son image, la jeune femme fait régulièrement du sport, et suit une alimentation stricte. Et face aux questions des internautes sur son secret minceur, Kim Kardashian a accepté de le révéler. Sur son compte Twitter, la jeune maman a ainsi confié le contenu de son assiette au quotidien : "Flocons d’avoine et saucisses végétaliennes le matin, et à midi tacos végétaliens ou salades". Toutefois, la jeune maman s'autorise parfois un paquet de Cheetos ou de Doritos. Si Kim Kardashian n'a pas parlé de son repas du soir, elle a fait savoir que sa fille North était quant à elle une pescétarienne. La petite fille de 6 ans ne consomme que du poisson et des fruits de mer, mais pas de viande rouge et blanche.

Oatmeal and vegan sausage for breakfast, vegan tacos are my fave for lunch! Salads are good too! https://t.co/Dwk5YeACGm — Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 4, 2020

I hate HOT anything! I hate Spicey anything. I know this is going to be very unpopular to so many but I just don’t like it. Regular Cheetos for me or Cheetos puffs are my absolute fave https://t.co/jxDVJAxZox — Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 4, 2020

Par Alexia Felix