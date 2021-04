Kim Kardashian séparée de Kanye West et déjà convoitée !

En février dernier, la nouvelle est tombée : Kim Kardashian et Kanye West divorcent. Après sept ans de mariage et quatre enfants, la star de télé-réalité américaine et le rappeur ont décidé de mettre fin à leur histoire d'amour. Mais il se pourrait que Kim Kardashian ne reste pas célibataire très longtemps. En effet, certains voient ce divorce comme une opportunité. Selon "Page Six", Kim Kardashian serait courtisée par de nombreux hommes, et notamment dans ses messages privés sur les réseaux sociaux.

Kim Kardashian, la "milliardaire célibataire la plus convoitée"

Le site du "New York Post" a même attribué à Kim Kardashian le titre de "milliardaire célibataire la plus convoitée". "Ils font appel à des amis communs et des gens avec qui elle a travaillé pour lui caser avec tout le monde, des membres de familles royales, des acteurs stars, des athlètes et des entrepreneurs milliardaires. Des gens essayent également de la contacter par message privé [sur Instagram, NDLR]", explique un informateur anonyme. Selon cette même source, Kim Kardashian n'aurait pas l'intention de se lancer dans une nouvelle relation amoureuse, mais garde "l'esprit ouvert". Depuis l'annonce de son divorce avec Kanye West, Kim Kardashian fait déjà l'objet de nombreuses rumeurs concernant sa vie amoureuse. Elle a été aperçue en train de discuter avec le chanteur colombien Maluma le vendredi 16 avril dernier, lors de la soirée d'inauguration du Goodtime Hotel, à Miami. Depuis que des photographies de Kim Kardashian et Maluma ont fuité, la rumeur court. Affaire à suivre !

Par Matilde A.