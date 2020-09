Kit Harington bientôt papa : Rose Leslie est enceinte de leur premier enfant

Une merveilleuse nouvelle pour le couple et pour tous les fans de Game of Thrones. Kit Harington et Rose Leslie se sont rencontrés sur le tournage de la série événement de HBO en 2012 et depuis, ils ne se quittent plus. Amoureux sur le petit écran comme dans la vie réelle, les deux acteurs se sont dits "oui" le samedi 23 juin 2018 en Ecosse en compagnie de nombreux acteurs de la série. Si Kit Harington et Rose Leslie filent le parfait amour, ils ont décidé de passer un nouveau cap et attendent leur premier enfant. Les interprètes de Jon Snow et de la sauvageonne Ygritte vont bientôt former une belle famille. C'est lors d'un shooting photo réalisé pour MAKE magazine, que l'actrice aux cheveux roux flamboyants a officialisé la bonne nouvelle.

Une future maman rayonnante

Le magazine MAKE a dévoilé les clichés du shooting photos de Rose Leslie sur Instagram, laissant ainsi apparaître le baby bump de la femme de Kit Harington. Vêtue d'une longue robe en soie noire, la tenue épouse parfaitement les courbes de la future maman. Pour accompagner cette photo iconique, l'un des créateurs du magazine a commenté : "Nous avons discuté avec Rose de son prochain rôle dans Death on the Nile, de son expérience de confinement et plus encore. Peu de gens peuvent porter une robe longue en soie Stella McCartney et assurer une séance photo de mode en attendant un bébé, mais Rose n'a montré aucun signe de fatigue lors de notre shooting exclusif pour le dernier numéro de Make (dont la parution sortira le 28 septembre).". Sur un autre cliché, c'est une toute autre légende pleine d'émotion qui a été choisie : "Nous sommes heureux de partager de merveilleuses images de Rose (photographiée par une équipe entièrement féminine) à ce moment très spécial de sa vie alors qu'elle se prépare à devenir mère pour la première fois.". En tout cas, la future maman rayonne de bonheur !

Par Solène Sab