Kobe Bryant : les images du crash diffusées "trop tôt", Gilles Verdez s'insurge

Les témoignages ne cessent d'affluer du monde entier. La mort de Kobe Bryant à tout juste 41 ans est une véritable onde de choc. L'ancien basketteur star des Lakers de Los Angeles a perdu la vie dimanche 26 janvier dans un accident d'hélicoptère. Il était alors accompagné de sa fille Gianna ainsi que de 7 autres personnes. Lundi soir dans "Touche pas à mon poste", Cyril Hanouna est revenu sur l'accident et la diffusion des images du crash. Fallait-il ou non les dévoiler ? L'animateur de C8 a demandé son avis à Gilles Verdez. "Beaucoup de choses me gênent depuis le départ" explique le chroniqueur avant d'ajouter "D'abord le site américain qui sort ça alors que la famille n'était pas prévenue. Et ensuite on dit que tous ses enfants étaient dans l'hélicoptère, puis aucun enfant, puis une fille… Je trouve qu'il y a un manque de maîtrise global, et moi je pense qu'on aurait dû prendre du recul, même si c'est une star internationale, que le choc est planétaire, je trouve que les médias américains et français ont trop tôt diffusé ces images de carcasse fumante. Je trouve que c'était presque indécent".

La star des Lakers et huit autres personnes ont perdu la vie

Sur les images en question, on découvre dans les collines de Calabasas – à l'ouest de Los Angeles - les débris de l'hélicoptère et de la fumée en émanant. Les pompiers arrivés sur place n'ont pu sauver de survivants. Un témoin de la scène a raconté au Los Angeles Times ce qu'il a vu : "À cause de sa proximité avec le sol, je savais que quelque chose n'allait pas. L'appareil planait très bas, comme s'il cherchait à atterrir. Il tournait lentement à gauche. Il était environ 9h44 quand l'impact s'est produit. J'ai entendu un gros craquement. Je pense qu'il a touché le rotor en premier. Ensuite j'ai immédiatement appelé le 911". Un accident tragique dans lequel neuf personnes ont péri. Sportifs, stars, fans de basket ou encore anonymes, le monde entier pleure Kobe Bryant, la légende du basket.

