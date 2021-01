Koh-Lanta : 10 ans après, le fils d'un candidat revient sur une séquence "honteuse"

Depuis plus de vingt ans maintenant TF1 diffuse l'émission Koh-Lanta. Et l'une des séquences les plus emblématiques après les poteaux reste sans aucun doute le coup de fil à un proche. Les candidats qui remportent l'épreuve de confort peuvent appeler l'un de leur proche. Une séquence qui évidemment donne lieu à de grands moments d'émotions. Mais ce n'est pas tout. Certains candidats pudiques ont beaucoup de mal à exprimer leur émotion et cela donne lieu à des moments gênants.

Ce jeudi 21 janvier, c'est Lateef, le fils de Kunlé, candidat de la saison 2010 de Koh-Lanta qui décide de lever le voile sur cette séquence.

Pour comprendre, un petit retour en arrière. Kunlé remporte donc le droit d'appeler l'un de ses proches, il contacte alors son frère, qui garde son petit garçon Lateef. Mais ce dernier ne se montre pas très bavard.

"c'est flagrant"

À chaque question de son père, il répond uniquement par "oui". Le candidat de Koh-Lanta souligne alors le fait qu'il n'est pas très bavard et sans surprise, le petit garçon répond "oui". Une séquence qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux à l'époque. Et 10 ans après, le jeune homme qui a bien grandi décide de lever le voile sur cet échange assez loufoque. Sur son compte Twitter il partage la séquence et l'accompagne de la légende suivante : "Vraiment le moment le plus honteux de ma vie, j'étais débile, c'est grave". Il poursuit ensuite en expliquant les raisons de son indifférence : "Je n'habitais pas avec mon père, du coup je ne savais pas qu'il était allé faire Koh-Lanta (il me l'a caché pour me faire la surprise). Et au moment où il m'appelle il était 9 heures du matin, moi je pionçais comme jamais, je ne voulais rien savoir". Il termine ensuite en ajoutant : "On voit clairement que je ne comprenais rien du tout à ma vie, c'est flagrant".

ptdrrr vraiment le moment le plus honteux de ma vie j’étais débile c’est grv, mon daron il a dû être baaad yomb de m’avoir appelé mdrrr pic.twitter.com/kzHC7Wqrsn — Lateefinho (@BdvLateef) January 19, 2021

