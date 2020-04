Koh-Lanta 2020 : Ahmad cible de Delphine, comprend-t-il sa rancoeur ? (Exclu)

Le 27 mars dernier, dans l'épisode 5 de "Koh-Lanta", Delphine a été éliminée à l'issue du choc des ambassadeurs. Si son élimination a été très difficile pour elle à accepter, elle n'a pas mâché ses mots à l'encontre d'Ahmad, qu'elle tient responsable de son départ de l'aventure. Et pour cause : l'ex-rouge a assisté au choc des ambassadeurs au côté de Claude, face à Alexandra et Moussa. En lui promettant qu'il sera le dernier éliminé des rouges, Moussa a scellé avec lui un pacte. Pour cela, le chef d'entreprise n'a pas eu d'autre choix que de désigner Delphine, qui était pourtant son alliée dans le jeu.

"C'est un coup de poignard, une trahison", nous confiait-elle par téléphone. "Je le vis mal parce que je ne comprends pas le choix d'Ahmad. J'ai autant de peine que de colère quand j'apprends qu'il a mis mon nom. Encore aujourd'hui, j'ai de l'amertume (...) Depuis le début, Ahmad prône la loyauté, la fidélité. À chaque épisode, il dit qu'il protège Charlotte et moi. Il le dit et il le répète avant de monter dans le bateau pour aller à la cérémonie des ambassadeurs. En réalité, il ne me protège pas", continuait-elle.

"Je n'ai forcé personne"

Eliminé à son tour de "Koh-Lanta", Ahmad s'est confié en exclusivité à Non Stop People. Il a accepté de réagir aux propos de Delphine, notamment sur la rancoeur que la candidate a encore à son égard. La comprend-t-il ? "Non, je ne la comprends pas parce que le jeu est terminé depuis un an maintenant. C'est un jeu d'éliminations, de stratégies. On sait tous qu'on va être éliminé tôt ou tard", a-t-il commencé.

Et de poursuivre : "Delphine a été tout à fait d'accord pour être dans les stratégies. Je n'ai forcé personne, je n'ai mis le couteau sous la gorge à personne. Elle a eu raison de s'allier à moi, on est là pour se protéger. Le problème, c'est que certaines personnes, un moment, ça les protège, ils sont OK pour de la stratégie, mais quand ça les dessert et que ça se retourne contre eux, ils disent : 'Non, je ne suis plus dans cette stratégie'. Vous ne pouvez pas faire ça ! Je peux comprendre sa peine au moment de l'élimination, j'ai eu de la peine pour elle, mais elle a eu une réaction extrêmement excessive. Il faut savoir relativiser, se dire que c'est un jeu". Il nous a ensuite confié qu'il a tenté de la recontacter "une ou deux fois". "Elle n'a jamais répondu", a-t-il conclu.

Confidences exclusives recueillies par Clara P. Ne pas reprendre sans citer Non Stop People.

Par Clara P