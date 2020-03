Koh-Lanta 2020 : Ahmad critiqué par les Internautes, Denis Brogniart pousse un coup de gueule

Coup de tonnerre dans Koh-Lanta. Ce vendredi 13 mars, à la surprise générale, Teheiura a été éliminé par les rouges lors du conseil. Autant dire que son départ a fait beaucoup de bruit et les Internautes ont crié au scandale. A ce jour, il est l'un des aventuriers les plus forts de Koh-Lanta et il a fait peur à ses adversaires. D'ailleurs, c'est Ahmad qui a lancé l'idée d'éliminer ce héros et son équipe l'a suivi... Après l'élimination de Teheiura dans ce Koh-Lanta, Ahmad et Jessica, qui a trahi son partenaire pour sauver sa tête, ont été lynchés sur Twitter. Face à tant de colère sur les réseaux sociaux, Denis Brogniart a poussé un violent coup de gueule et a pris la défense d'Ahmad.

"Ce n’est qu’un jeu les amis!"

C'est sur son compte Twitter que Denis Brogniart a tenu à faire passer son message. Choqué par certains commentaires haineux à l'encontre d'Ahmad, le présentateur de Koh-Lanta s'est indigné : "Je suis choqué par la violence de certains commentaires après Koh-Lanta . Ok pour vivre intensément par procuration la vie des aventuriers, ok pour ne pas comprendre les stratégies, mais non aux insultes. Ce n’est qu’un jeu les amis ! Ahmad ne mérite pas ce que je lis.". Le candidat très stratège ne semble pas s'être fait que des amis mais les propos de Denis Brogniart pourraient adoucir les esprits.

Je suis choqué par la violence de certains commentaires après #KohLanta . Ok pour vivre intensément par procuration la vie des aventuriers, ok pour ne pas comprendre les Strategies, mais non aux insultes. Ce n’est qu’un jeu les amis! @Ahmadkohlanta ne mérite pas ce que je lis. — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) March 14, 2020

Par Solène Sab