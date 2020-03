Koh-Lanta 2020 : Ahmad encore critiqué, pourquoi Delphine n'a plus envie de le défendre (Exclu)

C'est un épisode haletant de "Koh-Lanta" que les téléspectateurs ont découvert vendredi 27 mars sur TF1. En effet, à l'issue du choc des ambassadeurs qui a opposé Claude et Ahmad à Moussa et Alexandra, c'est Delphine qui a été sacrifiée. En exclusivité pour Non Stop People, elle a accepté de réagir à son élimination brutale du jeu d'aventure.

"C'est un coup de poignard, c'est une trahison. Je le vis mal parce que je ne comprends pas le choix d'Ahmad. J'ai autant de peine que de colère quand j'apprends qu'il a mis mon nom. Encore aujourd'hui, j'ai de l'amertume. Je suis une compétitrice. C'est une aventure qui, pour moi, est inachevée".

"Il a ravivé la flamme"

Avec l'élimination de Delphine, Ahmad s'est une nouvelle fois attiré les critiques, lui qui avait déjà été la cible des internautes après le départ de Teheiura. Pour Non Stop People, Delphine a accepté de réagir à ce bashing 2.0. "Koh-Lanta reste un jeu. Le téléspectateur a le droit de s'énerver, de dire ce qu'il veut à partir du moment où ça reste derrière son écran de télévision. Ce qui s'est dit sur les réseaux, je trouve que c'est aberrant et très brutal", a-t-elle commencé.

Mais l'ex-rouge n'a plus envie de défendre Ahmad. Elle a expliqué pourquoi. "Qu'il se permette la semaine dernière de mettre sur Twitter sa photo en disant : 'Alors les rageux, je suis à la réunification', là j'ai envie de dire qu'il a ravivé la flamme, donc il ne faut pas s'étonner que derrière, on se brûle. Je n'ai même plus envie de prendre sa défense, car il cherche cette provocation, il cherche cette haine que les internautes peuvent avoir. S'il veut continuer à être dans ce genre de messages, libre à lui", a-t-elle continué.

Confidences exclusives recueillies par Clara P. Ne pas reproduire sans citer Non Stop People.

Ahmad est encore une fois invaincu et pire encore, il élimine Delphine, ça prouve que c'est un traître et on espère tous que Ahmad va être éliminer de Koh Lanta la semaine prochaine. #TeamPSG #KohLanta — Peter (@PGuirguis_7) March 27, 2020

J’espère Ahmad il se fait eliminé — Tartaros (@AnthoSwift) March 27, 2020

Putain y a pas intérêt qu’Ahmad se trouve un collier d’immunité !!!!! #KohLanta — Little-T (@Super_Little_T) March 27, 2020

