Koh-Lanta 2020 : Ahmad est-il le candidat qui a failli se noyer ?

En janvier dernier, Alexia Laroche-Joubert - la productrice de "Koh-Lanta" - s'est confiée sur la nouvelle saison de l'émission dont le lancement est prévu ce vendredi 21 février sur TF1. Dans une interview à TF1 Pro, elle a révélé qu'un candidat au casting de cette édition 2020 a rencontré des difficultés dans l'eau : "On savait qu'un aventurier n'était pas un excellent nageur parce que nous leur demandons de faire un test de natation et d'apnée, mais il était totalement apte à participer à des épreuves en mer ! En revanche, à un moment donné, il s'inquiète parce que la mer est assez forte et il a l'impression qu'il n'a pas pied. Cela entraîne une conséquence inédite dans l'émission", a-t-elle confié.

Une confidence qui veut tout dire ?

Se pourrait-il que le candidat qui a rencontré des difficultés dans l'eau soit Ahmad ? En visionnant le portrait de ce chef d'entreprise de 30 ans sur le site de MYTF1, Non Stop People s'est arrêté sur une confidence faite par l'aventurier sur ses aptitudes physiques. Il évoque notamment son rapport à l'eau : "Sportivement aujourd'hui, je ne suis plus vraiment au niveau, notamment dans l'eau, donc je compte vraiment sur mon cerveau, ma tête, pour avancer", dit-il. S'il faut attendre la diffusion de l'épisode pour découvrir s'il s'agit bien de lui, il a révélé être un grand stratège dans la suite de son portrait. "À partir du moment où le but c'est de s'éliminer, il y a de la stratégie, et moi, c'est mon arme numéro 1. C'est ce sur quoi je pense être le meilleur et c'est comme ça que j'ai envie de jouer".

Par Clara P