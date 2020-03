Koh-Lanta 2020 : Ahmad et Jessica lynchés sur Twitter après l'élimination de Teheiura

Vendredi 13 mars, dans l'épisode 3 de "Koh-Lanta", Teheiura a été éliminé par l'équipe rouge qu'il avait rejoint quelques jours plus tôt à la suite de sa victoire sur le premier affrontement des héros. Une élimination qui a scandalisé les internautes. Jessica et Ahmad en ont d'ailleurs fait les frais, elle pour son vote contre l'aventurier, lui pour sa stratégie. Depuis, les critiquent fusent sur Twitter. Non Stop People vous en dit plus.