Koh-Lanta 2020 : Ahmad à l'écart après l’élimination de Delphine, la photo buzz

En fin de semaine dernière, TF1 a diffusé la première partie d'un épisode de "Koh-Lanta" très attendu par les fans de l'émission. En effet, la réunification a eu lieu, ainsi que le célèbre choc des ambassadeurs qui, cette année, a opposé Moussa et Alexandra à Claude et Ahmad. En parvenant à se mettre d'accord tous les quatre sur le candidat à éliminer, ces derniers ont évité une potentielle élimination du jeu. Mais pour Delphine, l'aventure s'est brutalement arrêtée. En effet, c'est elle qui a été choisie par les ambassadeurs pour quitter l'aventure.

Dans une interview qu'elle nous a accordée en exclusivité, Delphine n'a pas mâché ses mots à l'encontre d'Ahmad, qu'elle tient pour responsable de son élimination. "C'est un coup de poignard, une trahison. Je le vis mal parce que je ne comprends pas le choix d'Ahmad. J'ai autant de peine que de colère quand j'apprends qu'il a mis mon nom. Encore aujourd'hui, j'ai de l'amertume", nous a-t-elle expliqué.

"Tous ceux qui savent nager, un câlin !"

De son côté, Ahmad s'est expliqué sur Instagram. "J'ai choisi avec ma tête et non avec mon coeur. J'avais plus d'affinités avec Delphine qu'avec d'autres, mais ses nombreux doutes depuis quelques jours ainsi que son intention manifeste de la jouer solo m'a poussé à la désigner. Je ne regrette pas. J'ai eu de la peine pour elle. Je me suis contenté de jouer le jeu pour sauver ma place afin d'aller le plus loin possible", a-t-il posté.

Autant dire qu'en éliminant Delphine, Ahmad s'est mis l'aventurière à dos. D'ailleurs, au moment de ses adieux avec le reste des candidats, le chef d'entreprise de 30 ans est resté à l'écart d'un câlin collectif. Une séquence qui a fait le buzz sur Twitter, entre parodies sur le confinement à cause du coronavirus et retour avec humour sur ses lacunes en natation.

XPTDRRRR meilleur moment de la soirée je suis EXPLOSÉ Ahmad dans la sauce #KohLanta pic.twitter.com/wnMYnqIeYZ — Coco ™ (@Constantinho__) March 27, 2020

#KohLanta

Moment d'anthologie ce soir



Ahmad est entré dans la légende de Koh-Lanta mais d'une façon Ptdrrr pic.twitter.com/eJ0AxebMLC — Le Merengue Du Sud (@LeMerengueDuSud) March 27, 2020

Ahmad, le seul à respecter le mètre de sécurité du confinement, quel visionnaire #KohLanta pic.twitter.com/xYlhxF70R6 — Froggy (@satchfroggy) March 27, 2020

L’image qui a refait ma soirée . Ahmad le premier confiné de l’histoire !!! #KohLanta pic.twitter.com/eYGS3CXTkm — Neybol (@nabil_larbi_) March 27, 2020

#KohLanta

Claude: "Eh les gars venez, j'dois vous parler sauf toi ahmad. Tkt pas c'est pas sur toi" pic.twitter.com/0QY85mKcUF — housste (@AzzedineHoussa1) March 27, 2020

Bravo à Ahmad, le seul qui respecte les consignes de sécurité #COVID2019 #KohLanta pic.twitter.com/134SFb0o4T — Yuto / (@YutoSawamura) March 27, 2020

Par Clara P