Koh-Lanta 2020 : Ahmad a-t-il forcé les rouges à voter contre Teheiura ? Delphine répond (Exclu)

Le 21 février, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta". L'occasion pour les téléspectateurs de faire connaissance avec les 14 nouveaux candidats anonymes, mais aussi de retrouver cinq anciens aventuriers emblématiques de l'émission : Claude, Teheiura, Moussa, Sara et Jessica. À l'issue de deux affrontements, quatre d'entre eux ont officiellement intégré la compétition. Quant à Jessica, l'ex-candidate de l'édition 2015 a été éliminée. Mais son retour dans le jeu a été possible à la suite de la sortie médicale de Marie.

Pour Teheiura, l'aventure a été de courte durée, du moins au début. Membre des rouges, il s'est rapidement retrouvé en danger face à l'alliance faite par Ahmad avec Eric, Pholien, Delphine et Charlotte. Résultat : lors du conseil, le héros a été éliminé. Mais contre toute attente, ce dernier a finalement réintégré l'aventure à la suite de la sortie médicale de Sara. Et c'est chez les jaunes qu'il s'est installé pour la suite.

"Notre tête est mise à prix"

L'élimination de Teheiura a provoqué quelques tensions chez les rouges, notamment lorsque Delphine et Charlotte ont décidé de se désolidariser d'Ahmad et de sa stratégie. Dans un entretien exclusif qu'elle nous a accordé à la suite de son élimination du choc des ambassadeurs, Delphine a accepté de nous en dire plus sur les coulisses de ce vote qui a fait polémique sur les réseaux sociaux. "Ahmad a tout de suite mis en application le fait que Teheiura, c'était un élément fort et qu'il ne fallait pas le garder sur le camp parce que sinon, ça serait compliqué pour nous. Sauf qu'on n'était pas forcément d'accord avec lui. C'est ce que j'explique lors de mon élimination", a-t-elle commencé.

Et de poursuivre : "Je ne partage pas cette idée, mais si on ne partage pas les mêmes idées qu'Ahmad, c'est compliqué, notre tête est mise à prix. C'est pour ça qu'on ne me voit dans aucune stratégie quand il s'agit d'éliminer Teheiura et je n'ai pas le choix que de suivre les idées d'Ahmad. Une fois qu'on a éliminé Teheiura - à contre coeur - je le dis que c'est une erreur, je ne suis pas d'accord et dorénavant, je ne voterai plus contre un héros (...) J'ai gagné du temps en mettant le nom de Teheiura, mais j'allais contre mes valeurs, contre ce que je prône dans 'Koh-Lanta'."

