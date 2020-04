Koh-Lanta 2020 : Ahmad "unique responsable" de son élimination, il dit tout (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu votre élimination à ce stade de l'aventure ?

Ahmad : C'était une déception forcément, parce que je voulais aller le plus loin possible. J'avais la promesse de Moussa, de Claude et des ex-jaunes pour être le dernier des rouges. Malheureusement, cette promesse n'a pas été tenue jusqu'au bout. Après, je ne peux pas leur jeter la pierre, je ne leur en veux pas d'ailleurs. Je suis l'unique responsable de cette élimination. J'ai subi mon aventure depuis la réunification, je n'ai plus été maître du jeu et je n'aurais pas dû tout miser sur une promesse car on reste sur Koh-Lanta, tout peut se passer. J'aurais dû être maître de mon aventure, acteur, décideur. J'ai trop voulu ne pas faire de vagues, rester en retrait, me faire oublier pendant quelques jours pour gagner du temps et pour infiltrer les jaunes. Ça n'a pas marché.

Non Stop People : Moussa vous a-t-il mis au courant de la fin de votre pacte à l'issue du conseil ?

Ahmad : Pour moi, c'est bien lui qui tire les ficelles parce que c'est lui qui a mis la puce à l'oreille à tout le monde en sortant du conseil. Ça ne dérangeait absolument personne cette égalité. J'ai changé au dernier moment mon vote contre Charlotte pour Eric afin de me protéger en cas de collier de Pholien. Il n'y avait absolument aucune tentative de manigance ou de stratégie contre les jaunes. J'avais un accord avec Claude et Moussa et je n'avais aucun intérêt de créer une quelconque polémique. Mon but, c'était de me contenter d'être le dernier des rouges.

Non Stop People : Mais vous ne les avez pas prévenus...

Ahmad : Je ne les ai pas prévenus car pour moi, il n'y avait aucune conséquence. Ils avaient déjà la majorité pour sortir Pholien et Eric, donc mon vote ne changeait rien. J'ai su à la dernière minute que les rouges allaient mettre mon nom dans l'urne. Donc, j'ai changé mon vote. Je l'ai expliqué, mais en sortant Moussa a rompu le pacte. Les jaunes l'ont suivi comme des moutons et ça arrangeait tout le monde parce que ma tête était mise à prix depuis l'élimination de Teheiura. J'étais catalogué comme le cerveau des rouges. Moussa et Claude ont prétexté cette petite erreur que j'ai pu faire pour m'éliminer, pour ne pas tenir leur promesse. Ils ont eu raison de m'éliminer car j'aurais pu leur causer des problèmes.

"J'ai fait une succession d'erreurs..."

Non Stop People : Vous étiez donc un danger pour eux ?

Ahmad : Clairement, oui. Claude voulait m'éliminer depuis l'élimination de Teheiura. Il sait très bien que c'était moi qui menait le jeu. Moussa aux ambassadeurs voit tout de suite que j'essaye de retourner le cerveau d'Alexandra - on ne l'a pas vu à l'écran - mais il le voit tout de suite. Ils reconnaissent ces qualités en moi. Forcément, eux, ils sont comme moi, ils veulent avoir le contrôle du jeu. On est en concurrence et ils veulent m'éliminer.

Non Stop People : Vous donnez votre vote noir à Teheiura. Regrettez-vous d'avoir monté une stratégie contre lui pour l'éliminer ?

Ahmad : Non, je ne regrette pas les choses que je fais. Après, j'ai fait une succession d'erreurs qui m'a amené à ma défaite. Je ne peux en vouloir qu'à moi-même, je ne vais pas rejeter la faute sur Claude ni sur Moussa ni sur les jaunes. Si j'ai perdu, c'est que je n'ai pas été suffisamment bon, je n'ai pas su trouver les solutions pour m'en sortir. Je ne regrette pas d'avoir éliminé Teheiura, je pense juste que ça a été une erreur de le faire si tôt. Ça m'a exposé aux yeux de tous à un point tel que ma tête était mise à prix. J'ai eu une image à partir de ce moment-là négative. J'ai été perçu comme le stratège, le cerveau. Quand Delphine part, cette image-là, elle l'a multipliée par dix. Même s'il y avait beaucoup d'exagération dans ses propos qui, pour moi, étaient excessifs et disproportionnés, ces mots-là restent dans l'esprit des jaunes. Je pense que c'est la perception et mon image qui ont fait que les jaunes me craignaient et ont utilisé le premier prétexte pour m'éliminer.

Non Stop People : Quel bilan faites-vous de votre aventure ?

Ahmad : J'ai réalisé un de mes rêves, je suis content. Je ne suis pas allé jusqu'au bout, ça a été compliqué, mais je ne veux retenir que le positif car il y en a eu. Ça a été l'expérience d'une vie. Ça m'a appris des choses, je me connais mieux. Ça rajoute une ligne sur mon CV. Je suis content de cette expérience d'une vie.

