Koh-Lanta 2020 - Alexandra : ce combat "difficile" qu'elle a mené contre le cancer

Après les éliminations de Régis et Eric dans l'épisode 13 diffusé le 22 mai dernier, les téléspectateurs ont enfin découvert les noms des cinq finalistes de cette édition 2020. Ainsi, le 29 mai dernier, TF1 a diffusé la première partie de la grande finale marquée par la redoutable course d'orientation. Si Claude, Inès et Naoil ont décroché leur place sur les poteaux, ça n'a pas été le cas de Moussa et Alexandra. Alors que le premier a été éliminé après que Naoil ait trouvé le poignard, la seconde a été victime d'une "grosse chute de tension". Une sortie médicale qu'elle nous a racontée plus en détails lors d'un entretien exclusif.

"Ça faisait un petit moment déjà que j'avais très mal à la tête. J'avais dans l'idée de continuer. Je me sentais fatiguée, mais je me suis dit : 'Je ne vais pas demander quoi que ce soit. Si jamais on me trouve quelque chose et qu'on m'arrête'. Puis au bout d'un moment, le mal était trop intense, je commençais un petit peu à tituber. J'ai décidé d'appeler le médecin. Il a dit que j'étais inapte à continuer le jeu. J'ai eu un épuisement. Ma santé était quand même plus importante que le jeu".

"J'ai toujours gardé espoir"

Au lendemain de la diffusion de la première partie de l'épisode final de "Koh-Lanta", Alexandra a échangé avec Denis Brogniart lors d'un live organisé sur Instagram. L'occasion pour elle de revenir sur cette phrase qu'elle regrette d'avoir dite vis-à-vis de Sam. "'Moi, je veux éliminer Sam parce qu'il gagne tous les conforts et j'ai faim !' Je voudrais enlever cette phrase et la façon dont je l'ai dite. C'est mon ventre qui parlait", a-t-elle dit.

Dimanche 31 mai, Alexandra est revenue plus longuement sur sa sortie médicale de "Koh-Lanta". Dans un long message posté en légende d'un cliché immortalisé pendant la course d'orientation, elle en a profité pour faire une révélation sur ce qu'elle a traversé vis-à-vis de sa santé. "Mon corps a lâché, mais je me suis battue jusqu'au bout. Il est important de ne jamais baisser les bras. J'ai retenu cela lorsque j'ai appris mon cancer de la thyroïde il y a quelques années. L'annonce fut dure à accepter, le combat difficile, mais j'ai toujours gardé espoir", a-t-elle écrit. Et de conclure : "Je suis fière de prouver aujourd'hui que l'on peut malgré tout accomplir de belles choses et surtout continuer à vivre ses rêves, mêmes les plus fous".

