Koh-Lanta 2020 - Alexandra : cette phrase sur Sam qu'elle regrette d'avoir dite

C'est une aventure qui s'est terminée prématurément pour Alexandra, l'une des cinq finalistes de "Koh-Lanta". Dans la première partie de la finale diffusée sur TF1 le 29 mai dernier, l'aventurière a été victime d'une "grosse chute de tension" en pleine course d'orientation. Le diagnostic du médecin a été sans appel : elle n'a pas pu poursuivre la compétition. "Je me sentais affaiblie, mais bon, à chaque début d'épreuve, je me sentais comme ça", nous a-t-elle confié dans un entretien exclusif.

Et de poursuivre : "C'est quand même une épreuve super dure. Il a fait très, très chaud et ça a duré très longtemps (...) Ça faisait un petit moment déjà que j'avais très mal à la tête (...) Puis au bout d'un moment, le mal était trop intense, je commençais un petit peu à tituber. J'ai décidé d'appeler le médecin. Il a dit que j'étais inapte à continuer le jeu. J'ai eu un épuisement. Ma santé était quand même plus importante que le jeu. Ça a été un peu dur à accepter. Mais je reste sur une note positive. J'ai fait un beau parcours".

Une phrase sortie de son contexte ?

Au lendemain de sa sortie médicale, Alexandra a échangé avec Denis Brogniart, l'animateur phare de "Koh-Lanta" sur TF1. Pendant le confinement, ce dernier a organisé plusieurs directs avec d'anciens candidats de l'émission. L'occasion pour lui de poser toutes ses questions. Avec Alexandra, il a voulu savoir si elle avait déjà éprouvé le sentiment d'être un "Caliméro" pendant l'aventure. "Je n'ai jamais eu ce sentiment. J'étais déçue de moi, mais je ne me suis jamais plainte des autres. La déception était très grande à chaque fois. Je me suis tellement donnée à fond que ma déception en est d'autant plus grande", a-t-elle répondu.

Dans la suite de cet échange, Denis Brogniart lui a demandé quelle serait la chose qu'elle enlèverait de son aventure. "J'enlèverais une phrase que j'ai dite, je m'en souviens très bien, j'ai dit : 'Moi, je veux éliminer Sam parce qu'il gagne tous les conforts et j'ai faim !' Je voudrais enlever cette phrase et la façon dont je l'ai dite. C'est mon ventre qui parlait. Il faut aussi dire que ça a été coupé d'un contexte qui a duré longtemps", a-t-elle répondu.

Par Clara P