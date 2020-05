Koh-Lanta 2020 : Alexandra et sa famille menacées de mort, elle porte plainte (Exclu)

Lors du lancement de la nouvelle saison de "Koh-Lanta" sur TF1, les téléspectateurs ont fait la connaissance de 14 nouveaux aventuriers anonymes, dont celle d'Alexandra. Discrète sur le camp, l'aventurière a su trouver sa place dans l'équipe jaune. Elle a aussi démontré sa force sur les épreuves. Mais certains des choix qu'elle a pu faire pendant le jeu n'ont pas fait l'unanimité sur les réseaux, notamment lorsqu'elle a sacrifié le courrier d'Inès au profit du sien après sa défaite sur un jeu de confort auquel elle participait avec Claude.

Mais c'est surtout son vote contre Sam qui a mis de l'huile sur le feu. Avec d'autres de ses camarades, elle a été la cible d'un bashing 2.0 très violent sur les réseaux. En exclusivité pour Non Stop People, elle est revenue sur cette période difficile. "Je l'ai très, très mal vécue. Sam était super doué dans les épreuves et en survie, mais il lui manquait quelque chose. Il n'était pas du tout avec nous, il ne nous parlait jamais. Les gens n'ont peut-être pas ressenti les choses comme ça (...) Toute la journée, on est ensemble. Il y a le côté humain aussi. C'était la raison pour laquelle on a voté contre lui", nous a-t-elle dit.

"J'étais passée du rêve au cauchemar..."

Dans ce même entretien, Alexandra nous a confié ne pas avoir compris la haine que certains internautes ont éprouvé contre elle. "Les gens confondent tout. Ils confondent la réalité et le virtuel. Comment on peut juger quelqu'un à travers un écran ? On juge mes valeurs sportives à travers le jeu. Il faut arrêter", a-t-elle confié. Comme Régis, elle a été menacée de mort, ses proches aussi. "On a menacé de tuer mes enfants ! J'ai porté plainte. Là on se dit : 'Mince, on n'a pas fait un jeu comme ça pour avoir ça en récompense'. J'étais passée du rêve au cauchemar à un moment donné. Là, j'ai pris du recul (...) C'est de la pure méchanceté, je condamne", a-t-elle continué.

Sur sa page Instagram, Alexandra n'a pas hésité plusieurs fois à répondre à ses haters. "Au début, je voulais passer un message global, puis après, il y a quelque temps, j'ai répondu à certains, mais on se rend compte que c'est leur donner de l'importance. Mon fils de 17 ans, ça l'énervait tellement qu'il répondait, mais je lui disais que ça ne servait à rien", nous a-t-elle dit. Elle a aussi pu compter sur le soutien de la production de "Koh-Lanta" qui l'a bien "entourée", ainsi que ses camarades.

Par Clara P