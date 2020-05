Koh-Lanta 2020 : Alexandra finaliste, elle s'adresse une nouvelle fois à ses haters

Le 21 février dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta". En plus d'avoir retrouvé cinq anciens candidats emblématiques de l'émission, les téléspectateurs ont fait connaissance avec 14 nouveaux candidats anonymes. Au début de l'aventure, ces derniers ont été répartis en deux équipes, d'un côté les jaunes, de l'autre les rouges. Puis ils ont eu la surprise de voir débarquer les héros, qui, à leur tour, ont fait leur arrivée sur le camp. L'aventure a été marquée par des stratégies - notamment celle d'Ahmad pour éliminer Teheiura - et des éliminations ont rythmé la compétition.

Vendredi dernier, deux candidats ont été éliminés aux portes de la grande finale de "Koh-Lanta". Il s'agit d'Eric et Régis, ex-rouge et ex-jaune de l'aventure. Le premier a quitté l'aventure après avoir perdu l'épreuve d'immunité. Le second a été trahi par Claude qui, après lui avoir promis de ne pas voter contre lui, a finalement déposé deux fois son prénom dans l'urne lors du conseil.

"Vous perdez votre temps"

Les noms des cinq finalistes sont dorénavant connus. Le 29 mai prochain, Moussa, Claude, Alexandra, Inès et Naoil s'affronteront lors de la redoutable course d'orientation. Deux d'entre eux seront éliminés. Le 5 juin prochain, l'emblématique épreuve des poteaux scellera le destin de trois candidats, dont deux se retrouveront en finale. Le jury final votera pour celui qu'il veut voir remporter l'émission.

Sur Instagram, Alexandra a posté un message après sa qualification en finale de "Koh-Lanta". Elle en a profité pour s'adresser une nouvelle fois à ses haters. "Que de chemin parcouru. Des joies, des larmes, des bobos, mais une aventure extraordinaire. Il faut le vivre pour comprendre (...) Merci encore à tous ceux qui me soutiennent et qui comprennent. Pour cette petite minorité de personnes (qui pensent représenter la France), qui injurient, vous perdez votre temps. Profitez-en pour prendre des leçons d'orthographe, ce sera plus utile. On peut ne pas aimer, mais pourquoi s'abonner ? Bizarre", a-t-elle posté. Pour rappel, Alexandra a été violemment critiquée après avoir sacrifié le courrier d'Inès et avoir voté contre Sam.

Par Clara P