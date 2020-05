Koh-Lanta 2020 - Alexandra : les circonstances de sa sortie médicale révélées (Exclu)

Non Stop People : Comment vous sentiez-vous avant de disputer cette épreuve d'orientation ?

Alexandra : Je me sentais affaiblie, mais bon, à chaque début d'épreuve, je me sentais comme ça. Quand on n'a rien dans le ventre et qu'on va disputer une épreuve, c'est sûr que c'est un petit peu difficile. Mais je ne me sentais pas plus fatiguée que les autres jours. Avant d'y aller, j'étais reboostée à fond, j'avais tellement envie de passer cette étape et d'arriver aux poteaux. Après, c'est quand même une épreuve super dure. Il a fait très, très chaud et ça a duré très longtemps.

Non Stop People : Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'épreuve ?

Alexandra : Ça faisait un petit moment déjà que j'avais très mal à la tête. J'avais dans l'idée de continuer. Je me sentais fatiguée, mais je me suis dit : 'Je ne vais pas demander quoi que ce soit. Si jamais on me trouve quelque chose et qu'on m'arrête'. Puis au bout d'un moment, le mal était trop intense, je commençais un petit peu à tituber. J'ai décidé d'appeler le médecin. Il a dit que j'étais inapte à continuer le jeu. J'ai eu un épuisement. Ma santé était quand même plus importante que le jeu. Ça a été un peu dur à accepter. Mais je reste sur une note positive. J'ai fait un beau parcours. Je ne peux pas dire que je suis déçue.

Non Stop People : Comment faites-vous pour contacter le médecin quand vous êtes en pleine épreuve ?

Alexandra : On demande à la personne qui nous suit de le faire. Il n'y a jamais de soucis par rapport à ça. On sait qu'il y a une équipe médicale pas loin. On est très bien surveillé.

Non Stop People : Avez-vous subi des examens ensuite ? Et le jury final, en faites-vous partie ?

Alexandra : Ça sera à découvrir au prochain épisode ! Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai été très bien prise en charge. J'ai été requinquée.

Non Stop People : Quels souvenirs gardez-vous de l'orientation ?

Alexandra : Je n'étais pas favorite parce que dans la vie de tous les jours, je suis très, très nulle en orientation. Je savais que ça allait être dur. C'est une épreuve où il faut vraiment maîtriser ses nerfs à fond. C'est long, on n'a toujours pas trouvé l'objet à identifier, il y a du monde autour de nous qui recherche dans la même zone. Claude arrivait de temps en temps, il nous gueulait dessus. Il mettait un stress supplémentaire.

Non Stop People : Comment vous sentiez-vous chez les jaunes ?

Alexandra : Je me suis sentie super bien intégrée. On était vraiment une équipe soudée et on l'est toujours. On est en communication en permanence, on a un compte ensemble et on se soutient. Ça a été tellement long entre le moment où on est rentré et la diffusion qu'on avait besoin d'en parler. On ne pouvait pas en parler à notre entourage. Et je pense que ce qui nous a permis d'aller aussi loin dans l'aventure, c'est cette force.

Non Stop People : Vous en avez voulu à Sam à l'issue de l'épreuve des flèches. Où en êtes-vous aujourd'hui avec lui ?

Alexandra : Ça n'a pas duré longtemps. J'étais en colère car il a changé de stratégie au dernier moment. Après, je ne lui en ai pas voulu plus que ça. Alors oui, je vote contre lui, mais je savais très bien que j'étais toute seule à voter contre lui. Je n'avais pas envie de voter contre Ahmad.

Non Stop People : Que retenez-vous de votre aventure ?

Alexandra : On se rend compte des petits bonheurs simples de la vie. On les apprécie maintenant, c'est incroyable. Il faut apprécier chaque moment de la vie. C'est ça le plus important.

