Koh-Lanta 2020 : Alexandra "raciste" ? Coup de gueule et mise au point sur Instagram

Depuis le 21 février dernier, les téléspectateurs suivent la nouvelle saison de "Koh-Lanta" sur TF1. En plus d'avoir retrouvé cinq anciens candidats emblématiques de l'émission, ils ont fait la connaissance de 14 nouveaux aventuriers, dont celle d'Alexandra. Professeure de fitness, elle a évolué dans l'aventure en tant que membre de l'équipe jaune.

Dans son portrait, elle en a dit plus sur sa passion pour le sport. "J'y consacre toutes mes journées, c'est mon métier et en même temps, ma passion". Côté coeur, elle est l'heureuse maman de trois garçons "âgés de 7 à 18 ans". "Je suis une maman très accomplie, mais participer à 'Koh-Lanta', c'est l'occasion pour moi de vivre une aventure rien qu'à moi", disait-elle.

"Voici mes propos, alors stop"

Pendant la diffusion des épisodes de "Koh-Lanta" sur TF1, Alexandra est devenue LA cible des internautes. Tout a commencé quand l'aventurière a sacrifié le courrier d'Inès au profit du sien à l'issue d'une épreuve de confort qu'elle a disputée avec Claude. Puis son vote contre Sam a envenimé les choses. Cible d'insultes, de menaces de mort et autres intimidations - comme certains autres de ses camarades - l'ex-jaune s'est retrouvée dans la ligne de mire des internautes. "Ni moi ni aucun aventurier ne méritons de recevoir de telles insultes, violences et menaces de mort. Aucun comportement ne justifie ce flot de haine", postait-elle sur Instagram.

Le 8 mai dernier, Alexandra a une nouvelle fois été la cible de critiques après la diffusion de l'épisode 11. En effet, elle a été qualifiée de "raciste" par un internaute sur Instagram. Ce dernier a laissé entendre que l'aventurière aurait dit à Moussa sur le jeu de confort "Allez Mamadou". "Euuuh, quelqu'un m'explique ? Je dis ça, je dis rien, mais ça sort de la bouche d'Alexandra si je ne me trompe pas #racistedemes2", a-t-il continué. Ce à quoi Alexandra a répondu : "Il faut encore se justifier, c'est incroyable. Alors non, je ne suis pas raciste (c'était la meilleure de l'année celle-là). Mes propos sont : 'Allez maintenant, tous'. On ne peut malheureusement pas empêcher les idiots de vouloir se faire remarquer. Bien sûr, les gens normaux avaient compris. 'Allez maintenant, tous'. Voici mes propos, alors stop".

Par Clara P